Троє дітей та їх тренер загинули миттєво: з'ясувалися деталі моторошної ДТП під Кропивницьким

Водій фури не встиг зреагувати / скріншот з відео

В трагічній аварії, яка сталася вночі на дорозі між Кропивницьким і Кривим Рогом, загинули чотири людини, троє з них – діти.

У легковий автомобіль, який віз підлітків додому зі змагань, врізалася вантажівка, пише "ТСН".

Зіткнення було лоб в лоб

На дорозі досі лежать уламки та розкидані речі загиблих. Попередньо відомо, легковик і вантажівка їхали назустріч, і легковик раптово з'їхав зі своєї смуги на зустрічну. Зіткнення було лоб в лоб, каже і водій фури, який знаходиться в шоковому стані.

За його словами, він бачив легковик, коли та несподівано вилетіла на зустрічну, але уникнути зіткнення не вдалося.

Кадр з місця аварії / скріншот з відео

"З Кіровограда вони їхали, вилізли на зустрічну смугу мою, а перед ними йшла машина ще своєю смугою. Я дочекався поки ця машина пройде і намагалася від нього "піти" на його смугу. А він в останній момент з узбіччя вирвав і полетів у мене", - розповів водій.

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Всі, хто їхав у легковику - загинули на місці

Це троє юних спортсменів, які займалися карате - їм було 16, 14 і 12 років. За кермом перебував 46-річний водій, їх тренер. Начебто він віз їх зі спортивних змагань.

Діти займалися карате / скріншот з відео

Позаду, в наступному автомобілі, їхав батько одного з хлопців. Фактично аварія сталася на його очах. Відразу після зіткнення в шоковому стані чоловік вибіг з авто, накинувся на водія вантажівки і побив його.

Всі загиблі-жителі Кривого Рогу. Поки це все, що про них відомо. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і призначили ряд експертиз, щоб з'ясувати, чи можна було уникнути зіткнення. Також шукають можливих свідків ДТП.

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