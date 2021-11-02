Загоряє у дворі та сидить в Мережі: з'явилися деталі відсидки Зайцевої за смертельну ДТП

Олена Зайцева в залі суду / politeka.net

Стали відомі подробиці перебування в Покровському виправному центрі №79 Олени Зайцевої, яку суд визнав винною у смертельній ДТП у Харкові з шістьма жертвами.

За словами начальника Покровського виправного центру №79 Інни Міцюк, Зайцева перебуває з мінімальним рівнем безпеки з окремим входом і своїм прогулянковим двориком, кімнатою для прийому їжі, душовою, пише Оbozrevatel.

Вільно пересуватися засуджені можуть тільки по своєму дворику, а так їх супроводжують Молодші інспектори – на роботу, в лазню, на обід і так далі.

Відзначимо, що на опублікованих в Мережі фото відображено, як Зайцева в літній час відпочиває у дворі на лавочці з чтивом в руках, приймаючи сонячні ванни.

/ Facebook А. Заграничної

При цьому засудженим дозволяють користуватися Інтернетом: вони можуть по Skype спілкуватися з родичами. Жінки відвідують загальнодоступні сайти (наприклад, новинні ресурси) – крім порноресурсів та інших заборонених. Також вони не можуть користуватися соціальними мережами.

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У разі необхідності медичної допомоги під наглядом засуджених відвозять до лікарні. Зайцеву возили, наприклад, із застудою в міську лікарню. У засуджених укладені декларації з сімейними лікарями.

Ув'язнених записують в електронну чергу через HELSI, а потім на прийом відправляють разом зі співробітником виправного центру – засуджені не можуть самі заходити до лікаря.

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Смертельна ДТП у Харкові

У 2017 році в Харкові сталося резонансна ДТП. Авто Олени Зайцевої вилетіло на тротуар.

В аварії загинули шестеро людей, ще п'ятеро-отримали травми. Пізніше в автошколі, в якій навчалася Зайцева, виявили безліч порушень.

Згодом автошколу закрили. Саму винуватицю аварії засудили до 10 років позбавлення волі.