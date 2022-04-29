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"Секундомір їм дати": божевільний російський депутат на ТБ помарив про ядерний удар по Великобританії

29 квітня 2022, 15:41

У звичайній своїй хамській манері Олексій Журавльов почав "вистрілювати" фантазіями з приводу того, як російські ракети будуть бити по Великобританії.

Журавльов
Олексій Журавльов / УНІАН

На російському телебаченні тамтешні політики і пропагандисти продовжують постійно озвучувати мілітаристські фантазії. В черговий раз відзначився депутат Держдуми країни-агресора Олексій Журавльов - в ефірі передачі "60 хвилин".

У властивій йому хамовитій манері він запропонував завдати ядерного удару по Великобританії за допомогою ракети "Сармат" з боєголовкою.

Причому ведучі цього постановочного ток-шоу, топові телепропагандисти Євген Попов і Ольга Скабєєва, награно намагалися привести Журавльова до тями.

Тим не менш Скабеева, виблискуючи нахабною мармизою, не забула нагадати ‒ нібито підлітний час ракети "Сармат" з Калінінграда до Берліна 106 секунд, до Лондона - 202 секунди, до Парижа - 200 секунд.

У відповідь на це депутат Журавльов недорікувато продовжував хвалитися.

"Нехай рахують посекундно [британці час польоту ракети - Главред]. Чого ти встигнеш? Ну, як? А, так треба. Нехай думають. Секундомір їм дати. Двісті секунд відраховують", - підсумував він.

Нагадаємо, що Олексій Журавльов не вперше відрізняється малоадекватними заявами в ефірі пропагандистських передач.

Наприклад, восени 2020 року виступив із заявою все тих же "60 хвилин" про те, що в Данії нібито відкрили спеціальний заклад-бордель для зоофілів.

"У них перший порнобалаган відкрився для зоофілів! Ви уявляєте?! Для зоофілів в Данії, офіційно працює! Можна прийти там, не знаю, черепаху зґвалтувати!", – з явним обуренням висловився російський політик.

Більш того, Журавльов зазначив, що діяльність такого центру-борделю нібито узаконена владою Данії.

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Автор: Єгор Бунін
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Олексій Журавльов новини Рівного ракета Сармат
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