Здача Криму неминуча, звільнити півострів можна до нового року - Маломуж

Російські окупанти вже намагаються формувати варіанти відходу з Криму. Їм дали вказівку сформувати евакуаційні плани.

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Микола Маломуж спрогнозував терміни звільнення Криму / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Колишній глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж назвав умови, за яких Сили оборони України можуть восени зайти в окупований Крим і звільнити півострів.

"Ми зайдемо в Крим на плечах у росіян, які будуть відступати в Запорізькій та Херсонській областях, і будемо рухатися далі, знищуючи російський флот, логістику, мости і резерви, які є на півострові. Це те, що ми сьогодні робимо", - сказав Маломуж в інтерв'ю виданню Главред.

За словами генерала, армійські склади противника вже знищені на півночі Криму. Також знищено дивізійний склад та нафтобази, які забезпечували Чорноморський флот РФ та її війська. Без боєприпасів і палива російський флот перетвориться на просто посудини на морі, які вже вичерпали свій ресурс, а саме ракети Калібр. Техніка, яка не рухається без пального, просто не працюватиме.

"Тому в даній ситуації цілком реально створити прекрасні передумови, і тоді восени ми зможемо зайти в Крим і швидко його звільнити. Якщо ми нейтралізуємо всі резерви ворога, і в Криму не залишиться потужних вогневих потужностей, там почнеться паніка", - сказав Маломуж.

Генерал додав, що, за його оперативними даними, російські окупанти вже намагаються формувати варіанти відходу з Криму. Їм дали вказівку сформувати евакуаційні плани.

"Це означає, що в Росії розуміють: здача Криму неминуча. А якщо так станеться, це буде Армагеддон для них. При найоптимістичнішому сценарії, можна звільнити Крим навіть до нового року", - резюмував Маломуж.

Дивіться відео інтерв'ю Миколи Маломужа Главреду:

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Звільнення Криму

Українські офіційні особи постійно підкреслюють, що серед поставлених перед ЗСУ завдань залишається деокупація Кримського півострова, що, відповідно, передбачає і позбавлення противника "сухопутного коридору" через Маріуполь, Мелітополь і Бердянськ.

4 серпня керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що колаборанти, які перебувають на території тимчасово окупованого Криму, вже готові до "жесту доброї волі".

Військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман вважає, що українські військові можуть звільнити Крим вже до Різдва, тобто до кінця 2023 року. Коли ЗСУ підійдуть до Криму, російські окупанти одразу капітулюють.

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