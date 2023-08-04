Через 'бавовну' в Криму зброя до окупантів іде з запізненням - ОК 'Південь'

ЗСУ зараз "чистять" наявні в окупантів запаси зброї безпосередньо на фронті.

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Кримський міст є важливим логістичним маршрутом окупантів / Коллаж: Главред, Фото: defence-ua.com, скриншот

Регулярні вибухи на Кримському й Чонгарському мостах уповільнили поставки військ і зброї угрупуванню окупантів, розповіла в ефірі телемарафону спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

"Пошкодження мостів призвело до уповільнення і ускладнення логістики ворога. Тобто, вона продовжується, але продовжується надзвичайно повільно, що не відповідає темпу розвитку бойових дій, а також надзвичайно послаблено, що не відповідає потребам фронту самих окупантів", - пояснила вона.

Гуменюк уточнила, що поки йдеться тільки про затримку поставок.

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"Тобто, вони отримують те, що запланували, але із запізненням у декілька діб. Маємо зараз певну преференцію, що можемо за ці кілька діб "підчистити" їм запаси настільки, щоб їм не було чим працювати. І ми працюємо", - наголосила вона.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Вибухи на Кримському і Чонгарському мостах

17 липня на Кримському мосту, через який іде основна частина поставок зброї південному угрупуванню загарбників, прогриміли нові вибухи. Окупанти звинуватили Україну в атаці надводних дронів.

Вибухом тоді пошкодили автополотно, повідомлялося про двох загиблих. Наразі рух на Кримському мосту здійснюється у реверсивний спосіб.

Уже 22 червня було атаковано й Чонгарський міст, який з'єднував материковий український південь з Кримом. Він теж є одним з важливих логістичних маршрутів росіян. За словами експерта Михайла Жирохова, РФ може полагодити його за тиждень-два, але цей час буде дуже важливим для фронту.

Як писав The Times, відтепер ЗСУ можуть піти на схід від Бахмута і повернути на південь до Донецька, просунутися на південь від Вугледара до Маріуполя або вийти до Токмаку, потім до Мелітополя, щоб ізолювати Кримський півострів і всі російські війська.

На думку майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана, якщо українським військам не вдасться зруйнувати "сухопутний коридор" ЗС РФ до Криму, то у серпні захисники принаймні вже матимуть змогу його контролювати вогнем.

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