'Контрнаступ в дії': майор запасу розкрив, коли ЗСУ підійдуть до Криму

Якщо ЗСУ вдасться перекрити логістику російських військ, то Крим з півострова перетвориться на острів, вважає майор запасу ЗСУ.

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Гетьман розповів про ситуацію з проривом першої лінії / колаж: Главред, фото: 36 ОБМП, Facebook

В інтерв'ю Главреду військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман розповів, чи можливо спрогнозувати, в які терміни ЗСУ можуть подолати другу та третю лінії оборони.

"Це росіяни підлаштовуються під дати. У нас кожному підрозділу, який бере участь у бойових діях, Генеральний штаб видає бойове розпорядження. Там прописані всі ключові питання - напрямки руху, підтримка, забезпечення. Бойове розпорядження - це документ, де прописані дії для того, щоб підрозділ міг ефективно воювати", - пояснив експерт.

Він пропонує акцентувати увагу на прогнозах американського Інституту дослідження війни.

"Це серйозна організація з дуже потужними джерелами, серед яких МІ-6, ЦРУ, аеророзвідка і космічна розвідка. Аналітики прогнозують, що ЗСУ знадобиться від одного до трьох тижнів, щоб вийти на узбережжя Азовського моря або на рубежі, які дозволять взяти під вогневий контроль все, що може рухатися вздовж Азовського моря. Треба, щоб з території Росії до окупованого Криму та угруповань, які перебувають навколо півострова, не надходили військова техніка та боєприпаси", - додав Гетьман.

Також майор запасу ЗСУ наголосив, якщо нам вдасться перекрити логістику російських військ, то Крим з півострова перетвориться на острів. Забезпечення буде можливим лише морем або Кримським мостом, який ми, безумовно, зруйнуємо.

"Росіяни почали до цього готуватися. Деякі десантні кораблі в Новоросійську вже переобладнують на транспортні судна. Тому що всі чудово розуміють: коли війська РФ у Криму залишаться без логістичного забезпечення, угруповання, яке перебуває на півострові, приречене", - пояснив експерт.

Дивіться відео, в якому Олексій Гетьман зробив прогноз щодо повернення Криму до України:

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що експерт дав прогноз, що ЗСУ звільнять Крим до Різдва, а РФ капітулює. Українські військові можуть звільнити Крим вже до Різдва, тобто до кінця 2023 року. Коли ЗСУ підійдуть до Криму, російські окупанти одразу капітулюють.

2-га і 3-тя лінії оборони армії РФ посиплються через нові бригади ЗСУ. Окупанти кажуть, нібито друга і третя лінії оборони у них міцніші за першу, яку українські військові вже частково прорвали, але ці заяви – просто маніпуляція.

ЗСУ просуваються на декількох напрямках фронту, а окупанти зазнають великих втрат. Українські сили оборони продовжують просуватись на декількох напрямках фронту.

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