УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Контрнаступ в дії": майор запасу розкрив, коли ЗСУ підійдуть до Криму

Юлія Куришко
3 серпня 2023, 20:56 оновлено 3 серпня, 20:58
19
Якщо ЗСУ вдасться перекрити логістику російських військ, то Крим з півострова перетвориться на острів, вважає майор запасу ЗСУ.
'Контрнаступ в дії': майор запасу розкрив, коли ЗСУ підійдуть до Криму
Гетьман розповів про ситуацію з проривом першої лінії / колаж: Главред, фото: 36 ОБМП, Facebook

В інтерв'ю Главреду військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман розповів, чи можливо спрогнозувати, в які терміни ЗСУ можуть подолати другу та третю лінії оборони.

"Це росіяни підлаштовуються під дати. У нас кожному підрозділу, який бере участь у бойових діях, Генеральний штаб видає бойове розпорядження. Там прописані всі ключові питання - напрямки руху, підтримка, забезпечення. Бойове розпорядження - це документ, де прописані дії для того, щоб підрозділ міг ефективно воювати", - пояснив експерт.

Він пропонує акцентувати увагу на прогнозах американського Інституту дослідження війни.

"Це серйозна організація з дуже потужними джерелами, серед яких МІ-6, ЦРУ, аеророзвідка і космічна розвідка. Аналітики прогнозують, що ЗСУ знадобиться від одного до трьох тижнів, щоб вийти на узбережжя Азовського моря або на рубежі, які дозволять взяти під вогневий контроль все, що може рухатися вздовж Азовського моря. Треба, щоб з території Росії до окупованого Криму та угруповань, які перебувають навколо півострова, не надходили військова техніка та боєприпаси", - додав Гетьман.

Також майор запасу ЗСУ наголосив, якщо нам вдасться перекрити логістику російських військ, то Крим з півострова перетвориться на острів. Забезпечення буде можливим лише морем або Кримським мостом, який ми, безумовно, зруйнуємо.

"Росіяни почали до цього готуватися. Деякі десантні кораблі в Новоросійську вже переобладнують на транспортні судна. Тому що всі чудово розуміють: коли війська РФ у Криму залишаться без логістичного забезпечення, угруповання, яке перебуває на півострові, приречене", - пояснив експерт.

Дивіться відео, в якому Олексій Гетьман зробив прогноз щодо повернення Криму до України:

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що експерт дав прогноз, що ЗСУ звільнять Крим до Різдва, а РФ капітулює. Українські військові можуть звільнити Крим вже до Різдва, тобто до кінця 2023 року. Коли ЗСУ підійдуть до Криму, російські окупанти одразу капітулюють.

2-га і 3-тя лінії оборони армії РФ посиплються через нові бригади ЗСУ. Окупанти кажуть, нібито друга і третя лінії оборони у них міцніші за першу, яку українські військові вже частково прорвали, але ці заяви – просто маніпуляція.

ЗСУ просуваються на декількох напрямках фронту, а окупанти зазнають великих втрат. Українські сили оборони продовжують просуватись на декількох напрямках фронту.

Більше цікавих новин:

війна в Україні ЗСУ контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

Польща перекинула ударні вертольоти ближче до Білорусі: готова застосувати зброю

Польща перекинула ударні вертольоти ближче до Білорусі: готова застосувати зброю

20:07 Світ
"Шахед" міг впасти на території Румунії: у Міноборони країни перевіряють

"Шахед" міг впасти на території Румунії: у Міноборони країни перевіряють

19:28 Світ
Атакує справжнє "пекло": в Україні вдарить +36

Атакує справжнє "пекло": в Україні вдарить +36

18:50 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

21:06

Влад Яма похвалився нагородою від українських військових

20:56

"Контрнаступ в дії": майор запасу розкрив, коли ЗСУ підійдуть до КримуВідео

20:29

Чоловік показав, що робити, щоб молоко не скисало

20:15

Барбі курця: Анастасію Волочкову заплювали за вульгарний "рожевий" образВідео

20:07

Польща перекинула ударні вертольоти ближче до Білорусі: готова застосувати зброю

Путін вважає НАТО слабким та спробує "вагнерівцями" захопити частину Польщі та Литви - СамусьПутін вважає НАТО слабким та спробує "вагнерівцями" захопити частину Польщі та Литви - Самусь
19:58

В Україні налагодили потужне виробництво боєприпасів

19:28

"Шахед" міг впасти на території Румунії: у Міноборони країни перевіряють

19:10

Про останні скандали в українсько-польських відносинахПогляд

18:50

Атакує справжнє "пекло": в Україні вдарить +36

Реклама
18:40

Джонні Депп з'явився в обіймах з українкою на тлі "вкидів" про "любов" до Росії

18:03

Дівчина нанесла міцелярку на волосся і показала, як їй це допомогло

17:59

ЗСУ просуваються на декількох напрямках фронту, окупанти зазнають великих втрат - Forbes

17:57

Нові смисли та секрети DOROFEEVA: тренери Голосу країни-13 висловилися про "сліпі прослуховування"

17:35

В армії РФ почався снарядний голод: у ЗСУ пояснили зміни ситуації на фронті

17:31

У родині Ольги Сумської сталося нещастя

17:29

Що означає український вислів "жаба цицьки дасть": Авраменко здивував відповіддю

17:28

ЗСУ готуються "відрізати" РФ від Криму: експерт дав чіткий прогноз боїв на серпеньВідео

17:26

"Провокація": експерт пояснив, чому РФ перекидає Ту-95 на аеродром в Енгельсі

17:12

Не втратить смак: як правильно заморозити кабачок

16:56

2-га і 3-тя лінії оборони армії РФ посиплються через нові бригади ЗСУ – ГетьманВідео

Реклама
16:56

З речами на вихід: з'явилися подробиці розставання Меладзе і Джанабаєвої

16:51

ЗСУ звільнять Крим до Різдва, а РФ капітулює: дивовижний прогноз експертаВідео

16:48

Я залишилася одна: актриса Катя Кузнєцова розповіла, як переживала розставання

16:45

Китай, ймовірно, змінює риторику щодо війни в Україні: WSJ назвала ознаки

16:43

"Це буде дуже несподіваний і швидкий прорив": все йде до завершення війни - прогноз

16:24

Куди подівся Іван Дорн: що робить артист, який часто виступав у РФВідео

16:20

Більше не повернеться: як правильно видалити чорну цвіль у ванній

16:06

Як правильно пити цикорій з молоком: приголомшливі відомості про незвичайний напій

16:05

Коли потрібно починати копати картоплю: як розрахувати точне дозрівання бульб

16:02

Що не можна робити 5 серпня, щоб не накликати хворобу і нещастя: прикмети

15:54

Ділили доплати військових: СБУ викрила на "схемі" керівників навчального центру НГУ

15:49

ПВК "Вагнер" підійшла до кордону Литви: Науседа терміново зустрівся з Моравецьким

15:30

"Прийде російський солдат!": Корчевніков закотив істерику через декомунізацію "Батьківщини-матері"Відео

14:57

Єфросиніна показала єдину людину, хто може "намотати її на лікоть"

14:55

Авіатроща у Броварах: ДБР розкрило підозрюваних у загибелі вищого керівництва МВС

14:32

Уряд змінив терміни і дати виплат переселенцям: що тепер інакше

14:26

Ліндсі Лохан показала своє тіло через два тижні після пологів

14:19

Кремль готує два плани для Путіна через війну в УкраїніПогляд

14:17

Чому не можна вживати слово "холостяк": Авраменко назвав милозвучний відповідникВідео

14:02

Прем'єр-міністр Канади Трюдо розлучається: 5 рідкісних фактів про його шлюб

Реклама
13:44

Брав по $10 тисяч: ДБР зловило київського чиновника, який допомагав тікати ухильникам

13:44

Путін відповідатиме за злочини "вагнерівців": у МКС готують нові ордери

13:33

Чому не можна викидати яєчну шкаралупу: жінка показала, що з нею робитьВідео

13:30

"Жарт на межі": Винокур зганьбився стендапом перед ПутінимВідео

13:15

"Ігнорують мирний план": президент Бразилії поскаржився, що Україна і РФ "не готові до миру"

13:07

Дженніфер Лопес пішла в спортзал і похвалилася сумкою за $200 тисяч

13:00

У Росії померла популярна радянська актриса

12:49

ЗСУ виснажили окупантів на півдні та змусили їх тікати - NYT

12:34

"Ми все повернемо - навіть подвійно": Усик заочно посварився з російськими пропагандистами

12:33

"Майбутня королева": Галкін показав дорослу красуню-донькуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиПрості страви
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти