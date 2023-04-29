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ЗСУ - про ситуацію на лівобережжі Дніпра: армія знищує війська РФ перед наступом

Андрій Ганчук
29 квітня 2023, 12:47 оновлено 29 квітня, 12:47
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Контрнаступ - дуже важка робота, а в окупантів Росії все ще є сили для опору, зазначила представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.
ЗСУ, Херсонщина
Армія України зачищає лівий берег від російських окупантів / Колаж УНІАН, скріншот Міноборони ( ілюстративне фото)

Сили оборони України знищують військовий потенціал окупаційних військ Росії на лівому березі Дніпра. Там територія рясно покрита ворожими силами. Розтрощення військових можливостей росіян перед тим, як почнеться просування ЗСУ, є важливою складовою військової операції. Про це заявила представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що російські окупанти все ще мають військові можливості, продовжують накопичувати сили і не відмовилися від своїх першочергових "планів". Контрнаступ в такій ситуації є складною роботою.

"Тому контрнаступ не виглядає ефектним шоу, коли всі піднімаються і рухаються вперед. Це дуже копітка і важка робота", - зазначила Гуменюк.

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За її словами, роботу ЗСУ ускладнює ситуація, коли окупанти ховаються за мирним населенням. Така обстановка уповільнює дії українських військових.

"Тому дійсно, маленькими кроками, але дуже зваженими, ми все одно знищуємо їхній потенціал. І ця робота дуже довготривала. Треба набратися терпіння і дочекатися", - пояснила Гуменюк.

Також представниця ОК Південь акцентувала увагу на тому, що на лівому березі Дніпра безліч позицій і підрозділів російських окупантів. Їх потрібно зачистити ще до моменту, поки почнеться просування ЗСУ. Це важливий етап контрнаступу.

"І тому знищення їхнього потенціалу там, ще до того, як почнеться просування наших військ, це дуже важлива складова саме цієї операції, якої всі так довго чекають – наступу", – підкреслила Наталія Гуменюк.

Операція ЗСУ на лівому березі Дніпра

В Інституті вивчення війни раніше повідомили, що ЗСУ 22 квітня нібито висадилися на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Згідно з даними аналітиків, ЗСУ зайняли позиції північніше місті Олешки і просунулися до північної околиці трасою на захід від Дачі.

Представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що форсування Дніпра – дуже складне завдання. За її словами, на українців очікують хороші новини, проте спочатку слід забезпечити роботу режиму тиші. ЗСУ на Лівому березі Дніпра Херсонській області проводять військову операцію.

Пізніше Гуменюк розповіла, що силам оборони України протягом 3 днів вдалося потужно попрацювати на лівому березі Дніпра. Українські військові зачищають передову смугу. Йде контрбатарейна боротьба.

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Війна Росії проти України:

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