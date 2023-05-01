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Найближчі місяці будуть вирішальними: на контрнаступ ЗСУ вплинуть кілька факторів - The Guardian

Анна Ярославська
1 травня 2023, 12:34 оновлено 1 травня, 12:42
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Згідно з найоптимістичнішими прогнозами, Сили оборони України зможуть повторити військові тріумфи минулого року.

Війна в Україні, контнаступ ЗСУ
Україна готується до вирішального контрнаступу / Фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу

Контрнаступ Збройних сил України стане вирішальним випробуванням для України. На успіх Сил оборони України впливатимуть фактори, що від них не залежать, зокрема - забезпечення боєприпасами та погодні умови.

Як пише британське видання The Guardian, в останні кілька місяців війна в Україні перетворилася на майже статичну лінію фронту. Російські війська як і раніше контролюють майже п'яту частину території країни та на декількох напрямках ціною величезних втрат намагаються штурмувати позиції українських військових. Також по всій протяжності фронту окупанти зайняті облаштуванням фортифікаційних споруд та риттям окопів в очікуванні контрнаступу ЗСУ.

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"Найближчі місяці бойових дій покажуть, чи зможе Україна виконати свої обіцянки повернути собі всю свою окуповану територію. Найоптимістичніші всередині України та серед її союзників сподіваються на повторення військових тріумфів минулої весни та осені, коли Москва була відкинута від Києва, а потім за кілька тижнів витіснена зі сходу і півдня країни", - йдеться у статті.

Військові аналітики кажуть, що очевидною військовою метою українських сил було б спуститися вниз до Азовського моря, щоб повернути собі величезний плацдарм і перерізати лінії постачання російських окупаційних військ. Також це, ймовірно, дозволило б взяти під вогневий контроль Кримський міст.

Експерти вважають, що логістичні шляхи, зокрема, залізниці на півдні України, захоплені в перші дні вторгнення, є єдиним суттєвим придбанням російського диктатора Володимира Путіна. Їхнє відсікання змінило б стратегічний розрахунок і стало б військовим приниженням окупантів, ізолювавши військові бази на Кримському півострові.

Однак військові аналітики не беруться з повною впевненістю стверджувати, де саме Збройні Сили України завдадуть окупантам удару під час майбутньої операції. На рішення командування може вплинути, зокрема, величезна кількість фортифікаційних споруд і окопів російських окупантів.

Одним з найважливіших факторів, який, ймовірно, вплине на дату початку контрнаступу ЗСУ, є погода. Весна 2023 - холодна та дощова, в результаті земля стала незручною для маневрів бронетехніки, а сильний вітер може обмежити роботу життєво важливих розвідувальних і бойових безпілотників.

Контрнаступ України

Президент Володимир Зеленський заявив, що армія України планує провести контрнаступ, в рамках якого має намір відкинути окупаційні війська Росії та повернути Крим. Успіх ЗСУ залежить від поставок західних озброєнь. Держава хоче врятувати якомога більше життів, тому поставки зброї важливі.

Майбутній контрнаступ Збройних сил України буде досить потужним, заявив ексдиректор ЦРУ і колишній командувач силами США і НАТО в Афганістані Девід Петреус. За його прогнозом, ЗСУ можуть піти вперед в кінці травня - на початку червня.

Британське видання The Times пише, що Україна не готова до проведення контрнаступальної військової операції, але іншого вибору у Києва немає. У США вважають, що українським військам вдасться відвоювати лише невелику частину територій. Армія отримала бронетехніку, але їй не вистачає засобів ППО, що дає додаткові можливості авіації окупантів РФ. Українці вже дивували Захід, але цього разу в українських військ менше простору для маневрів.

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