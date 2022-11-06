Санкції проти РФ і допомога Україні: Зеленський провів важливі переговори з главою Єврокомісії

Зеленський, фон дер Ляєн / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський 6 листопада провів телефонну розмову з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Як повідомив президент, сторони обговорили подальші санкції проти РФ та економічну допомогу нашій країні.

"Обговорив з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн макрофінансову допомогу Україні на поточний і 2023 рік. Відзначили важливість продовження зернової ініціативи для продовольчої безпеки світу. Обговорили посилення санкцій і протистояння діям підтримує агресію Ірану", - написав Зеленський за підсумками переговорів.

Фінансова допомога Україні

Як повідомляє прес-служба Єврокомісії, ЄК представить пакет фінансової допомоги Україні на 2023 рік наступного тижня. Загальна сума допомоги складе 18 млрд євро.

"Президент фон дер Ляєн повідомила президенту Зеленському, що цього тижня вона запропонує значний фінансовий пакет від ЄС у розмірі до 1,5 млрд євро на місяць на загальну суму до 18 млрд євро, що значною мірою сприятиме покриттю потреб України у фінансуванні на 2023 рік", – сказано в повідомленні.

Фон дер Ляєн також підтвердила, що ЄС продовжує надавати гуманітарну допомогу Україні, особливо взимку.

Президенти також обговорили посилення санкцій проти агресора та негативну роль у підтримці Іраном агресії Росії та способи відповіді.

Участь Ірану у війні проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів РФ в Україні. Росія завдає ударів іранськими дронами-камікадзе по цивільній і критичній інфраструктурі української держави.

Крім того, Іран планує передати Росії балістичні ракети для вбивства українців. Російські окупаційні війська можуть отримати ракети класу "земля-земля". Їх перша партія вже готується на заводах.

У зв'язку з такими діями Ірану глава українського МЗС ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном.

5 листопада міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіян визнав поставки дронів Росії. За його словами, це було ще до початку повномасштабної російсько-української війни і в невеликих кількостях.

Читайте також: