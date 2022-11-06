УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Санкції проти РФ і допомога Україні: Зеленський провів важливі переговори з главою Єврокомісії

6 листопада 2022, 17:06

Як повідомив президент, сторони обговорили санкції проти РФ та економічну допомогу Україні.

Зеленський, фон дер Ляєн
Зеленський, фон дер Ляєн / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський 6 листопада провів телефонну розмову з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Як повідомив президент, сторони обговорили подальші санкції проти РФ та економічну допомогу нашій країні.

"Обговорив з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн макрофінансову допомогу Україні на поточний і 2023 рік. Відзначили важливість продовження зернової ініціативи для продовольчої безпеки світу. Обговорили посилення санкцій і протистояння діям підтримує агресію Ірану", - написав Зеленський за підсумками переговорів.

Володимир Зеленський

Фінансова допомога Україні

Як повідомляє прес-служба Єврокомісії, ЄК представить пакет фінансової допомоги Україні на 2023 рік наступного тижня. Загальна сума допомоги складе 18 млрд євро.

"Президент фон дер Ляєн повідомила президенту Зеленському, що цього тижня вона запропонує значний фінансовий пакет від ЄС у розмірі до 1,5 млрд євро на місяць на загальну суму до 18 млрд євро, що значною мірою сприятиме покриттю потреб України у фінансуванні на 2023 рік", – сказано в повідомленні.

Фон дер Ляєн також підтвердила, що ЄС продовжує надавати гуманітарну допомогу Україні, особливо взимку.

Президенти також обговорили посилення санкцій проти агресора та негативну роль у підтримці Іраном агресії Росії та способи відповіді.

Участь Ірану у війні проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів РФ в Україні. Росія завдає ударів іранськими дронами-камікадзе по цивільній і критичній інфраструктурі української держави.

Крім того, Іран планує передати Росії балістичні ракети для вбивства українців. Російські окупаційні війська можуть отримати ракети класу "земля-земля". Їх перша партія вже готується на заводах.

У зв'язку з такими діями Ірану глава українського МЗС ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном.

5 листопада міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіян визнав поставки дронів Росії. За його словами, це було ще до початку повномасштабної російсько-української війни і в невеликих кількостях.

Читайте також:

війна в Україні Володимир Зеленський Урсула фон дер Ляйєн
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:41

4 імені, які ніколи не можуть мати великі гроші та приносять бідність

17:37

Енергетичний геноцид не вдасться: Подоляк озвучив план зупинки РФ, яка хоче знеструмити УкраїнуВідео

17:07

Путін може підірвати ядерку на сході України: Макрон дуже наляканий - Daily MailВідео

17:06

Санкції проти РФ і допомога Україні: Зеленський провів важливі переговори з главою ЄврокомісіїВідео

16:38

Навіть Путін робить: Кіркоров видав таємницю про чоловічу гідністьВідео

Реклама
16:07

Смаколики, дитяча залізниця, танці і концерт: у Києві влаштували дитяче свято

16:05

Тяжкохвора Катерина Тишкевич розповіла, як готувалася до самогубства

16:02

Херсон повністю без світла, знеструмлена також частина області: що відомоВідео

15:54

Поки що немає причин для тотальної евакуації Києва: у КМДА поставили крапкуВідео

15:51

Україну замете сніговий циклон: синоптики розповіли, коли завалить заметами і прийде хуртовинаВідео

15:26

Мадонна позаздрить: Шер закрутила роман з чоловіком в два рази молодше за неїВідео

15:24

Гороскоп Таро на тиждень 7-13 листопада: Тільцям - ілюзії, Левам - важлива розмова, Водоліям - знаки доліВідео

15:24

Прикмети на 7 листопада: які 7 речей заборонено робити в найнебезпечніший день листопадаВідео

14:53

"Зрілі самці повинні нести службу в окопах": Пригожин хоче набрати нове "гарматне м'ясо" з заводівВідео

14:15

"Ударив мене з ноги в лівий імплант": учасницю Холостяка-11 Адель Асанті побили через російську мову

14:12

Загроза блекауту та евакуації: киян попередили про найгірший сценарій екстрених відключеньВідео

13:56

До фронту не доїхали: п’яні мобілізовані окупанти влаштували "самоліквідацію" на ринкуВідео

13:47

У Румунії жорстко відповіли на бредні Путіна про нібито її претензії на частину УкраїниВідео

13:45

Розкішний холодець на Новий рік: швидкий рецепт смачної закуски, як в кращих ресторанахВідео

13:32

"Українська криза - це всього лише розминка": адмірал США передрік велику війну

Реклама
13:29

Все швидко стане чистим: топ-4 важливих правила для професійного прибирання квартири або будинку

13:24

ЗСУ не воюватимуть за Крим: військовий експерт дав несподіваний прогнозВідео

13:00

Гороскоп на завтра 7 листопада 2022: Тільцям - удача, Дівам - заздрісники, Стрільцям - труднощіВідео

12:47

Полум'я і чорний стовп диму: під Білгородом потужна пожежа після "бавовни"Відео

12:34

У Мережі з'явилися рідкісні фото російського чоловіка-мовчуна Надії Мейхер

12:21

"Питання життя або смерті" : в Україні назвали умову мирних переговорів з РФВідео

12:20

Бійці спецназу Альфа одним ударом знищили одразу три БМП росіян

12:06

ЗСУ потужно вдарили в районі Маріїнки: окупанти втратили близько 500 бійців - ГайдайВідео

11:54

Позитив - хороший, а Потап - поганий: Віталій Козловський їдко висловився в бік Олексія ПотапенкаВідео

11:26

В Україну йдуть хуртовини і морози: народний синоптик назвав датуВідео

11:19

США відправили військові літаки в бік Ірану через можливу атаку на Саудівську Аравію - WP

10:48

"Іран віддає борг Путіну": ЗМІ з'ясували, чому Тегеран надає військову допомогу РФ

10:19

Іран хоче реалізувати ядерну програму в обмін на поставки дронів і ракет Росії - ISWВідео

09:58

"Найбільше боялася, що заберуть дитину": медик Азовсталі розповіла про російський полон

09:00

Гороскоп на сьогодні, 6 листопада 2022: Дівам - важливі зустрічі, Терезам - авантюри, Скорпіонам - заздрість

08:56

Київ готується до тотальної евакуації у разі повного відключення електрики - NYTВідео

08:30

У драцени жовтіє, сохне та опадає листя: як врятувати рослину

08:13

Великий "мислитель" і "патріот" Медвєдєв мусить надувати щокиПогляд

08:06

У РФ йде боротьба не за перемогу над Україною, а за утримання влади - ПіонтковськийВідео

07:30

Якщо черевики тиснуть і натирають: 7 способів, як швидко розносити взуття

Реклама
07:28

США негласно просять Україну показати відкритість для переговорів з Росією - WP

06:24

Навіщо Іран віддає й так дефіцитну в себе зброю РосіїПогляд

05:43

Куди подіти гнилі яблука в саду і чи можна їх використовувати як добриво

03:45

"У росіян нічого немає": Мусієнко розповів, чи виготовляє РФ нову бронетехнікуВідео

02:40

Військовий експерт назвав причину, через яку в рядах армії ворогів розбрід і хитанняВідео

01:32

"З Медведєвим на пару накотили": Волочкова показала, як танцює під стінами Кремля

01:00

Як позбутися павуків в домі назавжди: перевірені методи

00:51

Прикмети на 6 листопада: всього одна річ може залучити гроші і багатство на весь рікВідео

00:10

Київ може повністю залишитися без світла, води та зв'язку: Кличко закликав містян підготуватисяВідео

05 листопада, субота
23:34

На Луганщині ЗСУ розбили цілий батальйон мобілізованих росіян, понад 500 загиблих - ЗМІВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопад
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопаді
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти