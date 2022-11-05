Російські кораблі будуть миттю знищені: Зеленський заявив про намір створити флот морських дронів

Президент висловив упевненість у тому, що мільйони людей підтримають такий напрям у обороні нашої країни.
В Україні наступного тижня у рамках платформи United24 запустять ще один фандрейзинговий напрямок. Його метою є збір коштів на флот морських дронів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до українців після тригодинного засідання Ставки верховного головнокомандувача.
"Думаю, що абсолютно кожен розуміє, що це і для чого це, і впевнений, що мільйони людей підтримають такий напрям у нашій обороні. Як це працює – усі вже бачили. І це лише для захисту нашої морської акваторії, на чуже ми не претендуємо", - сказав український гарант.
Зеленський додав, що в межах фандрейзингової платформи United24, яка була запущена рівно пів року тому, зібрано майже $220 млн внесків від мільйонів людей із понад сотні країн.
Що таке морські дрони
Експерт Центру оборонних стратегій Андрій Риженко в інтерв'ю "Радіо НВ" розповів, що морські дрони – це надводні безпілотники, які можуть мати вигляд звичайного катера.
Такі дрони мають двигун, систему наведення та бойову частину у формі вибухівки. Це можуть бути або снаряди, або авіаційні бомби.
У військовій справі морські дрони використовують для протичовнової війни, протимінної боротьби, а також для патрулювання та захисту акваторії.
Вибухи в окупованому Севастополі
29 жовтня, у суботу, в окупованому країною-агресором Севастополі пролунали вибухи. Місцева окупаційна "влада" повідомляла, що кораблі Чорноморського флоту Росії, мовляв, "відбивали атаки безпілотників".
За даними радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, в бухті Севастополя "вибухнули чотири військові кораблі ЧФ РФ".
У ЗСУ висміяли "атаку безпілотників" на кораблі Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі. Спікер Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк припустила, що мова йде про "бойових комарів", яких так боїться російська влада.
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