"Іран віддає борг Путіну": ЗМІ з'ясували, чому Тегеран надає військову допомогу РФ

Іран своєю військовою допомогою Росії віддає президенту РФ Володимиру Путіну "борг" / Фото Reuters, pixaby

Військова допомога Ірану Росії - це свого роду "плата" російському диктатору Володимиру Путіну за те, що той допоміг врятувати режим Башара Асада в Сирії в 2015 році. Також Тегеран сподівається отримати підтримку у своїй ядерній програмі.

Хоча Тегеран не визнає свою причетність до постачання зброї Росії, аналіз інституту науки і міжнародної безпеки доводить, що він вже надав агресору сотні безпілотників і планує надати ще більше тисячі. Також Іран, ймовірно, надасть військам РФ балістичні ракети класу "земля-земля", пише журналістка The New Yorker Робін Райт.

У відповідь Росія може допомогти своєму таємному союзнику з матеріалами для підтримки ядерної програми, вважає Райт.

Крім того, російський уряд консультує Тегеран щодо "кращих практик" придушення демонстрацій, що сколихнули країну останнім часом. Це допомогло силовикам Ірану заарештувати близько 14 тис. осіб за сім тижнів.

Допомога Москві матиме болючі наслідки для Ірану

Співпраця з Москвою може мати для Ірану негативні наслідки. Підтримка Росії вже викликала критику з боку колишніх дипломатів, які закликають оголосити нейтралітет щодо війни в Україні, щоб уникнути конфлікту з ООН або НАТО.

Позиція цих організацій стала помітно жорсткішою, що спричинило за собою нову хвилю санкцій проти Ірану.

Участь Ірану у війні проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів РФ в Україні. Росія завдає ударів іранськими дронами-камікадзе по цивільній та критичній інфраструктурі української держави.

Крім того, Іран планує передати Росії балістичні ракети для вбивства українців. Російські окупаційні війська можуть отримати ракети класу "земля-земля". Їхня перша партія вже готується на заводах.

У зв'язку з такими діями Ірану глава українського МЗС ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном.

5 листопада міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіян визнав поставки дронів Росії. За його словами, це було ще до початку повномасштабної російсько-української війни та в невеликих кількостях.

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