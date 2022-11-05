Покарання за постачання РФ: у Зеленського запропонували вдарити по заводах дронів в Ірані

Михайло Подоляк прокоментував поставки Іраном дронів РФ / УНІАН / Wikipedia

Проти іранського режиму, який постачає зброю РФ, що вбиває мирних українців, необхідно діяти більш жорстко, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Мені здається, що необхідно не просто санкції, або ембарго вводити, мені здається, що можна було б наносити конкретні удари по виробництву дронів і балістичних ракет і т. д. не може така держава безкарно це робити далі", — відзначив він в ефірі телемарафону.

Представник ОП впевнений в тому, що Україна доведе до кінця відносини з Іраном і в майбутньому буде більш правильно будувати відносини з подібними країнами.

"Дещо дивно виглядає це визнання передачі Росії дронів. Тобто вони передали перед війною більше тисячі дронів, які почали використовувати тільки після того, як росіяни програли практично війну на полі бою. Тобто замість того, щоб знищувати нашу критичну інфраструктуру, вони 8 місяців лежали на складах?",- додав Подоляк.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіян визнав поставки дронів Росії. За його словами, це було ще до початку повномасштабної російсько-української війни та в невеликих кількостях

"Про безпілотники - це правда. Ми надали Росії невелику кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні", — передає словами чиновника IRNA.

За його словами, Іран попросив у міністра закордонних справ Дмитра Кулеби докази того, що Росія використовує іранські дрони проти України.

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