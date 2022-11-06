Іран хоче реалізувати ядерну програму в обмін на поставки дронів і ракет Росії - ISW

Іран користується збройовою залежністю Росії / колаж фото pixabay, Вікіпедія,

Іран бачить залежність Росії від своїх дронів і ракет. Влада вже використовує цю залежність у власних цілях. Іран хоче отримати допомогу у реалізації своєї ядерної програми. Про це заявили в Інституті вивчення війни ISW.

Росія продовжує закуповувати іранську зброю через виснаження свого арсеналу високоточних боєприпасів.

Іран намагається стати рівноправним партнером Росії.

"Прохання про допомогу в ядерній сфері і визнання поставок безпілотників – обидва є показниками того, що офіційні особи Ірану, ймовірно, мають намір більш чітко визначити двосторонні відносини в області безпеки з Росією, в яких вони будуть рівноправними партнерами", - йдеться в повідомленні.

Участь Ірану у війні проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів РФ в Україні. Тільки за останній тиждень Росія завдала понад 100 ударів іранськими дронами-камікадзе по цивільній і критичній інфраструктурі української держави. Отримали поранення і загинули люди, серед них діти.

Крім того, Іран планує передати Росії балістичні ракети для вбивства українців. Російські окупаційні війська можуть отримати ракети класу "земля-земля". Їх перша партія вже готується на заводах.

У зв'язку з такими діями Ірану глава українського МЗС ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном. Дмитро Кулеба зазначив, що дії Ірану повна підлість і брехня, які Україна не буде терпіти.

Разом з тим Іран рішуче заперечує інформацію про те, що Тегеран відправляє Москві зброю, включаючи військові безпілотники, для атак по українських містах. Крім того, Іран заявив про готовність до переговорів з Україною, щоб "спростувати звинувачення".

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