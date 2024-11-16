"Самоволки" в армії: Зеленський зробив заяву щодо дисципліни в ЗСУ

Для СЗЧ в армії є різні причини, наголосив Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський прокоментував СОЧ у ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, ОП

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СЗЧ в армії має різні причини

У більшості армія сильна

Для самовільного залишення частини (СЗЧ) є різні причини і люди, не можна узагальнювати їх, заявив президент України Володимир Зеленський.

Однак у більшості українська армія сильна, наголосив він в інтерв'ю "Суспільному" з нагоди 100-річчя Українського радіо.

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"Я не хотів би узагальнювати речі, пов'язані з СЗЧ, або те, що різні причини, абсолютно різні люди, різне ставлення, але в більшості армія сильна, в більшості люди героїчні, і в більшості вони розуміють, що таке мобілізація і що таке війна проти Росії або за Україну", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що несправедливо говорити про те, що є нестерпні умови в тій чи іншій бригаді, оскільки "війна є нестерпною загалом і війна - це умови, які нестерпні для живої людини".

Раніше повідомлялося про те, що кримінальної відповідальності за СЗЧ не буде. Проєкт закону про звільнення військових від кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини з'явиться вже найближчими днями, сказав Федір Веніславський.

Як раніше повідомляв Главред, рішенню про зміни в СЗЧ дали "рух", але з однією правкою. Профільний комітет ВР дав "зелене світло" відповідному законопроєкту. Однак одне питання викликало дискусію.

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