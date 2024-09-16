"Ефект" від мобілізації буде взимку: у Раді розповіли про хід призову

На думку західних журналістів, у Києва все ще обмежені можливості щодо надсилання підкріплень.

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Україна - на "початковому етапі поповнення своїх військ"/ Колаж: Главред, фото: Telegaraf, скріншот LIGA.net, УНІАН

Треба почекати ще 3 місяці, поки потік нових мобілізованих вплине на хід бойових дій на передовій, поділився у коментарі Financial Times голова Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Завітневич.

І хоча Завітневич каже, що мобілізація в Україні "іде за планом", західні журналісти стверджують, що можливості України для ротацій і надсилання підкріплень — зокрема у Курську область — все ще обмежені.

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Київ, за словами журналістів, досі на "початковій стадії поповнення своїх військ" з початку набуття чинності закону про мобілізацію.

Представник Міноборони України підтвердив виданню, що Генштаб не планує захоплювати нові території Курської області, а окопуються для захисту флангів.

Що відомо про Financial Times? Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як писав Главред, 3 вересня Верховна рада в першому читанні проголосувала за законопроєкт № 11379-д, який передбачає звільнення від мобілізації з 18 до 25 років осіб тимчасово непридатних до військової служби, а також тих, хто не проходив строкову службу або не має військової кафедри.

До цього офіцер 13 бригади НГУ "Хартія" Євгеній "Гром" Громадський казав, що потрібно мобілізувати чоловіків від 18 років, бо ці воїни є "найефективнішими" у бою.

Також відомо, що Генштаб розглядає пропозиції, які передбачають добровільний призов без залучення ТЦК. У таких випадках підбір мотивованих бійців доручать командирам військових частин.

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