УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Ефект" від мобілізації буде взимку: у Раді розповіли про хід призову

Яна Ставська
16 вересня 2024, 15:52
78
На думку західних журналістів, у Києва все ще обмежені можливості щодо надсилання підкріплень.
Україна - на "початковому етапі поповнення своїх військ"/ Колаж: Главред, фото: Telegaraf, скріншот LIGA.net, УНІАН

Треба почекати ще 3 місяці, поки потік нових мобілізованих вплине на хід бойових дій на передовій, поділився у коментарі Financial Times голова Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Завітневич.

І хоча Завітневич каже, що мобілізація в Україні "іде за планом", західні журналісти стверджують, що можливості України для ротацій і надсилання підкріплень — зокрема у Курську область — все ще обмежені.

відео дня

Київ, за словами журналістів, досі на "початковій стадії поповнення своїх військ" з початку набуття чинності закону про мобілізацію.

Представник Міноборони України підтвердив виданню, що Генштаб не планує захоплювати нові території Курської області, а окопуються для захисту флангів.

Що відомо про Financial Times?

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як писав Главред, 3 вересня Верховна рада в першому читанні проголосувала за законопроєкт № 11379-д, який передбачає звільнення від мобілізації з 18 до 25 років осіб тимчасово непридатних до військової служби, а також тих, хто не проходив строкову службу або не має військової кафедри.

До цього офіцер 13 бригади НГУ "Хартія" Євгеній "Гром" Громадський казав, що потрібно мобілізувати чоловіків від 18 років, бо ці воїни є "найефективнішими" у бою.

Також відомо, що Генштаб розглядає пропозиції, які передбачають добровільний призов без залучення ТЦК. У таких випадках підбір мотивованих бійців доручать командирам військових частин.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація війна в Україні ЗСУ мобілізація в армію війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Повітряна розвідка Росії посилилась удвічі: у ЗСУ розкрили нову мету ворога

Повітряна розвідка Росії посилилась удвічі: у ЗСУ розкрили нову мету ворога

16:37 Україна
Потужне посилення ППО: Італія передає Україні другу батарею Samp-T

Потужне посилення ППО: Італія передає Україні другу батарею Samp-T

15:39 Світ
ЗСУ розпочали другу фазу наступу на Курськ: у Defense Express розкрили вражаючі деталі

ЗСУ розпочали другу фазу наступу на Курськ: у Defense Express розкрили вражаючі деталі

15:35 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Влупить +11 і литиме дощ: які регіони накриє сильне похолодання 62372

Влупить +11 і литиме дощ: які регіони накриє сильне похолодання

Скоро в Україну увірветься майже 8-бальна магнітна буря: названо дату 41548

Скоро в Україну увірветься майже 8-бальна магнітна буря: названо дату

Бронеколони пішли на штурм: ЗСУ прорвали кордон РФ на новому напрямку – ЗМІ 8381

Бронеколони пішли на штурм: ЗСУ прорвали кордон РФ на новому напрямку – ЗМІ

Гороскоп на завтра 17 вересня: Дівам - велика втрата, Козерогам - прилив удачі 8142

Гороскоп на завтра 17 вересня: Дівам - велика втрата, Козерогам - прилив удачі

Останні новини

16:52

Чому вздовж трас по всій Польщі стоять скляні паркани

16:47

Бійці ДШВ на Курщині "покришили" штурмовиків РФ: підірвали БМД разом із десантомВідео

16:37

Для РФ під Курськом можливий провал: оголошено евакуацію відразу двох районів

16:37

Повітряна розвідка Росії посилилась удвічі: у ЗСУ розкрили нову мету ворога

16:18

Лізти під капот не потрібно: як зрозуміти, що настав час міняти масло двигунаВідео

Україна послабить війська РФ на 20%, коли зможе бити по Росії далекобійною зброєю – РустамзадеУкраїна послабить війська РФ на 20%, коли зможе бити по Росії далекобійною зброєю – Рустамзаде
16:10

РФ перекинула на Курщину майже 40 тисяч солдатів: чи змінять вони ситуацію - FT

16:10

В Україні автоматизують видачу повісток: у Міноборони розповіли про нововведення

16:10

Odesa Economic Revival forum 2024: представлено Стратегію культурного розвитку Одеси 2025-2035

16:06

Нові можна не купувати: як оновити старі махрові рушники

Реклама
15:52

"Ефект" від мобілізації буде взимку: у Раді розповіли про хід призову

15:46

Для 6 знаків почнеться "серйозна драма": Місяць переходить у турбулентну стадію - астрологВідео

15:39

Потужне посилення ППО: Італія передає Україні другу батарею Samp-T

15:35

ЗСУ розпочали другу фазу наступу на Курськ: у Defense Express розкрили вражаючі деталі

15:30

Вітер здуватиме з ніг: жителів однієї області попередили про небезпечну погоду

15:29

"Важлива зустріч": у Винника показали, як він у Берліні питання вирішував

15:15

Путін знову збільшив чисельність армії РФ: що відомо

15:00

В Україні з'являться нові F-16: Данія терміново передає партію винищувачів

14:58

В холодній воді чи окропі: як правильно варити яйца - несподівана відповідьВідео

14:52

Церковне свято 17 вересня: що заборонено робити у день Віри, Надії та Любові

14:46

Від Байдена чекають "зелене світло": в ОП назвали ключовий пункт плану перемоги України

Реклама
14:37

Олексій Суханов, Єгор Гордєєв, Костянтин Грубич вшановують спадщину Олександра Довженка з нагоди 130 років від його дня народження новини компанії

14:25

Унікальна ситуація: в Україні зміниться дощова погода, названо дату

14:24

Слава Камінська прокоментувала зникнення "заклятої" подруги Віки Смеюхи

14:18

Як супермаркети змушують купувати більше: чоловік викрив 6 трюківВідео

14:18

Ви неправильно вирівнювали волосся: блогерка назвала головну помилкуВідео

14:09

Чому не можна плутати "кріп" та "окріп": якої помилки треба з усіх сил уникатиВідео

13:58

Чоловік виявив скарб у таємній кімнаті будинку: всередині його чекало розчарування

13:50

Ціни "злетять": в Україні зросте вартість сигарет через підвищення акцизу

13:46

У Путіна істерять через запрошення Україною Червоного Хреста та ООН на Курщину

13:37

СБУ послідовно позбавляє зрадника Тарпана доступу до управління бізнес-активами в Україні - судова ухвала

13:29

"Радий чути, що він в безпеці": Зеленський зробив заяву після нового замаху на Трампа

13:14

Раніше, ніж багатьом здається: садівник назвав ідеальний місяць для посадки цибулин

13:01

Софія Ротару вийшла на зв'язок і зворушила фанатів рідкісним знімком

12:58

Окупанти обстрілюють своїх: на Харківщині ворог зазнав великих втрат

12:52

Гранти на оплату навчання вже з'явилися у "Дії": як студенти можуть отримати гроші

12:46

Відключення абонентів і промисловості: РФ вдарила по енергетиці п'яти областей

12:29

Підвищення податків "заднім числом": які зміни чекають українців

12:21

РФ готує новий удар по цивільних об'єктах: в РНБО зробили тривожну заяву

12:19

Телеканал 2+2 запускає новий проєкт "Україна сьогодні"

12:15

Михайло Поплавський уперше відверто розповів про особисте та розкрив секрет успіху актуально

Реклама
12:08

Як реанімувати орхідею з корінням, але без листя: унікальний метод

12:07

Премія "Еммі-2024": один серіал став рекордсменом за кількістю статуеток

11:55

Українські сили просунулися в Курській області: в ISW назвали напрямок

11:54

Скільки борошна в 1 ложці: як безпомилково відміряти потрібну кількість без вагів

11:49

"У Заходу є свої червоні лінії": глава МЗС жорстко розніс ядерні погрози Путіна

11:43

Apple готує ще одну презентацію: компанія покаже пристрої з ШІ - Bloomberg

11:41

Коли солити картоплю при варінні: відомий кухар розповів надзвичайний секрет, який здивуєВідео

11:35

"Зруйнувати ваш шлюб": Меладзе і Джанабаєва посварилися в Іспанії

11:15

Знову стане білою: чим очистити чавунну ванну від застарілого нальоту

10:52

У Польщі відповіли, чи стане на заваді конфлікт щодо Волині вступу України в ЄС

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомГоловоломкиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти