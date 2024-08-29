Мобілізація у 'два кліки': 'Резерв+' хочуть перетворити на онлайн-ТЦК

В Україні планують перетворити додаток "Резерв+" на ТЦК онлайн, а також додати опцію онлайн-рекрутингу для мобілізації у "два кліки". Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко.
За її словами, оновити свої дані через "Резерв+" змогли 3,2 млн осіб.
"Зараз у нас є великий план, як перетворити "Резерв+" на ТЦК онлайн", - заявила вона в інтерв'ю Forbes Ukraine.
Крім того, відділ цифровізації додає опцію онлайн-рекрутингу з можливістю підписати контракт або мобілізуватися у "два кліки".
Також, у роботі три типи відстрочок:
- для багатодітних сімей;
- людей з інвалідністю;
- студентів денної форми навчання.
Чорногоренко додала, що іноді користувачі плутають "Резерв+" з абсолютним захистом від необхідності виправлення своїх даних у ТЦК.
"Це не відповідає дійсності. Для повної інтеграції онлайн-послуг, таких як постановка на військовий облік, потрібен час. Це займе близько півроку, щоб вибудувати роботу бекенд системи в ТЦК", - сказала вона.
Мобілізація в Україні - останні новини
Кабмін затвердив зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Тепер повістки вручатимуть не лише особисто, а й за допомогою рекомендованих листів з описом вмісту, згідно з оновленими нормами законодавства.
Народний депутат Юрій Камельчук заявив, що найближчим часом такі структури, як ТЦК можуть бути реорганізовані або ж їх скасують.
Генштаб розглядає пропозиції, які передбачають добровільний призов без залучення ТЦК. У таких випадках підбір мотивованих бійців доручать командирам військових частин.
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