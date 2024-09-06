Оформлення відстрочки від мобілізації: у ТЦК пояснили, як це зробити

У ТЦК пояснили, що наявність права та документів, що підтверджують право на відстрочку ще не підтверджує, що особі вона надана.

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У ТЦК пояснили, як правильно оформити відстрочка від мобілізації / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Помічник начальника ТЦК та СП з правової роботи — начальник юридичної служби Тернопільського ОТЦК та СП Роман Грунда застерігає, що військовозобовʼязані, які мають право на відстрочку, проте її належно не оформили, підлягають мобілізації на загальних підставах. Відповідну заяву спікер зробив під час брифінгу.

"Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності. Але наявність права та документів, що підтверджують право на відстрочку ще не підтверджує, що особі вона надана", — зазначає Роман Грунда.

Економічне бронювання від мобілізації / Инфографика: Главред

Окрім цього, Роман Грунда пояснив, яку низку заходів повинен вжити військовозобовʼязаний, аби отримати відстрочку.

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зібрати необхідні документи, які визначені постановою КМУ 560 "Про порядок проведення призову на військову службу під час мобілізації";

особисто відвідати ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або за місцем реєстрації місця проживання;

подати документи на комісію, яка створена в ТЦК;

отримати рішення комісії про надання або відмову у наданні відстрочки.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, ще нещодавно на Закарпатті повідомили про смерть мобілізованого в ТЦК. З метою з'ясування всіх обставин справи було направлено запит генеральному прокурору, наголосив Дмитро Лубінець.

3 вересня Рада проголосувала за важливий законопроект. Депутати прийняли за основу законопроект про заборону мобілізації осіб віком до 25 років, зазначає народний депутат Железняк.

Що цікаво, економічне бронювання можуть ввести цього року. Проте це одне з найскладніших питань за останні роки, тому воно обговорюється так довго.

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