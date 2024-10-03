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Кримінальної відповідальності за СЗЧ не буде: у Раді анонсували нове рішення

Андрій Ганчук
3 жовтня 2024, 13:25
152
Проєкт закону про звільнення військових від кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини з'явиться вже найближчими днями.
Кримінальної відповідальності за СЗЧ не буде: у Раді анонсували нове рішення
У разі першої СЗЧ відкривати кримінальну справу не будуть - нардеп / Колаж: Главред, фото: 66-та ОМБр, 43-тя ОМБр

У Верховній Раді України готують законопроєкт, на базі якого військовослужбовці ЗСУ зможуть уникнути кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини, якщо вони добровільно повернуться до війська. Відповідні законопроєкти мають зареєструвати в парламенті вже найближчими днями. Про це заявив нардеп, представник комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський

Як повідомляє hromadske, політик розповів про те, що в разі першої СЗЧ кримінальну справу відкривати не будуть.

"Нинішній закон працює, але лише тоді, коли людині вже повідомлено про підозру і суд ухвалює рішення щодо звільнення її від кримінальної відповідальності. А ми хочемо усунути цю можливість, щоб людина навіть не перебувала в орбіті кримінального провадження, якщо вона добровільно повернеться. А це дуже багатьох утримує від повернення на військову службу. Тобто ми хочемо, щоб була можливість повернутися на військову службу без страху мати судимість", - сказав Веніславський.

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Також він додав, що інформація про нібито 100 тисяч військових, які самовільно залишили військові частини, не відповідає дійсності.

Чи буде закон про строки служби в армії

За словами нардепа, питання зміни термінів служби будуть обговорюватися.

"Ми на засіданні будемо ці питання порушувати. Очікуємо зустрічі міністра. Зараз я не готовий коментувати це. Ми очікуємо цю інформацію від міністра оборони", - підкреслив Федір Веніславський.

Мобілізація в Україні - головні новини за темою:

Загальна мобілізація в Україні триває у зв'язку з повномасштабним нападом Російської Федерації.

Поки триває війна, мобілізація продовжується кожні 3 місяці. Раніше на офіційному рівні було ухвалено рішення щодо припинення мобілізації громадян віком від 18 до 25 років.

Мобілізація за рік збільшилася втричі, сказав міністр оборони Рустем Умеров. Також він заявив, що відомство готує реформу Територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

В Україні обмежили мобілізацію чоловіків, старших за 50, повідомив Федір Веніславський. Але вони все одно залишаються військовозобов'язаними, а остаточне рішення щодо таких питань ухвалює Генеральний штаб.

Хто такий Федір Веніславський?

Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія.

Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Кримінальної відповідальності за СЗЧ не буде: у Раді анонсували нове рішення
Коротко щодо закону про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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мобілізація в армію Федір Веніславський війна Росії та України
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