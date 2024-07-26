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Літаки ворог, найімовірніше, не врятував: які наслідки атаки на аеродром "Саки"

Анна Косик
26 липня 2024, 12:30
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Внаслідок нічної атаки на ворожий аеродром ЗСУ вдалося уразити декілька важливих для окупантів цілей, зокрема мова може йти про винищувачі Су-34 та Су-35.
Су-34, дым
Вже відомо про влучання по складу окупантів, та це можуть бути не всі "сюрпризи" / Колаж: Главред, фото: flickr

В ніч на 26 липня на військовий аеродром "Саки", що у тимчасово окупованому Криму, ЗСУ здійснили атаку. Станом на зараз відомо про детонацію боєприпасів, однак речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук переконаний, що мова може йти і про ураження літаків країни-агресора Росії.

В етері телеканалу FREEДОМ він розповів, що зараз триває дорозвідка удару, але попередньо можна говорити про влучання у склад боєприпасів, а також на аеродромі могли бути уражені кілька ворожих літаків.

Братчук наголосив на тому, що востаннє "Саки" українські сили атакували ще у січні. Ймовірно, через це окупанти сподівалися, що більше ударів по аеродрому не буде. Підтвердженням цього є те, що ворог навіть не встиг підняти літаки у повітря, а їй на аеродромі було близько 16 одиниць.

відео дня

"Тут треба розуміти, як на мене, більш глобальний момент. Річ у тому, що літаки — це приємно, коли ми говоримо про те, що збиваються, знищуються. Але, на мою думку, все-таки головне — коли знищується аеродромна інфраструктура. Тому що це те, що забезпечує польоти цих літаків. Не буде інфраструктури — не буде злетів і тим більше посадок не буде. І, як мінімум, ворог переміщатиме свої літаки на більш далеку відстань, наприклад, на територію вже Російської Федерації, що збільшує і час підльоту, і можливості наших засобів протиповітряної оборони на те, щоб реагувати у разі ворожої авіаційної атаки… І найголовніше, наші люди матимуть більше часу для того, щоб сховатись у безпечному місці", - додав він.

Хто такий Сергій Братчук?

Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України.

З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

Атаки ЗСУ на Крим - останні новини

Нещодавно Міністерство оборони Великобританії повідомило, що українські сили пошкодили залізничну пором "Слов'янин", який має найбільшу вантажопідйомність із трьох залізничних поромів у Керченській протоці. Удар спричинить Росії подальші логістичні проблеми при постачанні своїх окупаційних сил на півдні України та перевезеннях зрідженого нафтового газу.

Напередоді стало відомо, що внаслідок удару безпілотних літальних апаратів по військових об'єктах РФ в окупованому Криму, було уражено військову частину росіян.

Також раніше внаслідок атаки ATACMS на військові об'єкти захопленого Росією Криму, окупанти втратили військову техніку, яка перебувала на ремонті.

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