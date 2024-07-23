Дрони атакували особливу частину ГРУ: у Мережі розкрили деталі удару по цілях у Криму

Щонайменше один із 21 БПЛА, що атакували сьогодні вночі Севастополь, не був збитий, пишуть ЗМІ.

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З'явилися подробиці удару по цілях РФ у Криму / Колаж: главред, фото: Міноборони РФ, Радіо Свобода, скриншот із відео

Унаслідок удару безпілотних літальних апаратів по військових об'єктах РФ в окупованому Криму, було уражено військову частину росіян.

За даними джерел Telegram-каналу ASTRA в екстрених службах анексованого регіону, щонайменше один із 21 БПЛА, які атакували сьогодні вночі Севастополь, не був збитий.

У результаті дрон влучив у будівлю в/ч 65372 на Монастирському шосе. Про постраждалих невідомо, зазначається в повідомленні.

відео дня

Що відомо про військову частину в/ч 65372

Як раніше повідомляв Центр журналістських розслідувань, в/ч 65372 - це окремий радіовузол особливого призначення ГРУ ГШ ЗС РФ.

Зазначається, що раніше цю саму частину було атаковано 15 липня.

Атаки ЗСУ на Крим З початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна почала бити по військових об'єктах ворога як і безпосередньо на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях. Крим не став винятком. Ще у липні 2022 року на півострові зафіксували атаку БпЛА на штаб Чорноморського флоту ВМФ Росії у Севастополі. Станом на зараз українські сили під час атак на Крим знищили вже декілька баз, суден, систем ППО та інших стратегічно важливих об'єктів окупантів.

Удари по цілях РФ у Криму - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що одразу в кількох районах тимчасово окупованого півострова підняли по тривозі військові частини, а місцевих жителів попередили про загрозу балістики. Пізніше з'явилася інформація про удари ракетами ATACMS.

Нещодавно морські та повітряні дрони СБУ вразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав у захопленому РФ Криму. Унаслідок комбінованої атаки морських і повітряних дронів по базі берегової охорони РФ було вражено та виведено з ладу штаб із пунктом управління, склад боєприпасів і техніки, електропідстанцію, технічні споруди, вогневі позиції ворога.

Раніше повідомлялося, що будь-який рух великих десантних кораблів РФ у бік Севастополя або у зворотному напрямку перетворюється на складний квест. Ворог змушений постійно забезпечують бойову охорону БДК, запускаючи вперед швидкісні човни. Але, це теж питання часу.

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