Дрони атакували особливу частину ГРУ: у Мережі розкрили деталі удару по цілях у Криму

Унаслідок удару безпілотних літальних апаратів по військових об'єктах РФ в окупованому Криму, було уражено військову частину росіян.
За даними джерел Telegram-каналу ASTRA в екстрених службах анексованого регіону, щонайменше один із 21 БПЛА, які атакували сьогодні вночі Севастополь, не був збитий.
У результаті дрон влучив у будівлю в/ч 65372 на Монастирському шосе. Про постраждалих невідомо, зазначається в повідомленні.
Що відомо про військову частину в/ч 65372
Як раніше повідомляв Центр журналістських розслідувань, в/ч 65372 - це окремий радіовузол особливого призначення ГРУ ГШ ЗС РФ.
Зазначається, що раніше цю саму частину було атаковано 15 липня.
Атаки ЗСУ на Крим
З початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна почала бити по військових об'єктах ворога як і безпосередньо на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях. Крим не став винятком. Ще у липні 2022 року на півострові зафіксували атаку БпЛА на штаб Чорноморського флоту ВМФ Росії у Севастополі.
Станом на зараз українські сили під час атак на Крим знищили вже декілька баз, суден, систем ППО та інших стратегічно важливих об'єктів окупантів.
Удари по цілях РФ у Криму - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що одразу в кількох районах тимчасово окупованого півострова підняли по тривозі військові частини, а місцевих жителів попередили про загрозу балістики. Пізніше з'явилася інформація про удари ракетами ATACMS.
Нещодавно морські та повітряні дрони СБУ вразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав у захопленому РФ Криму. Унаслідок комбінованої атаки морських і повітряних дронів по базі берегової охорони РФ було вражено та виведено з ладу штаб із пунктом управління, склад боєприпасів і техніки, електропідстанцію, технічні споруди, вогневі позиції ворога.
Раніше повідомлялося, що будь-який рух великих десантних кораблів РФ у бік Севастополя або у зворотному напрямку перетворюється на складний квест. Ворог змушений постійно забезпечують бойову охорону БДК, запускаючи вперед швидкісні човни. Але, це теж питання часу.
Більше новин:
- Таких об'єктів більше немає: РФ втрачає військово-морський центр у Криму - ВМС
- Бояться "ударного кулака" ЗСУ: РФ нарощує оборонні позиції в Криму - АТЕШ
- Плани РФ щодо ядерної зброї в Криму: в ГУР зробили заяву про ситуацію
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред