Нищівний удар по порому РФ у Керченській протоці: розвідка Британії назвала наслідки

Після успішних ракетних ударів України, внаслідок яких 29 травня 2024 року було пошкоджено два інші залізничні пороми.

https://glavred.net/ukraine/nishchivniy-udar-po-poromu-rf-v-kerchenskiy-protoci-rozvidka-britaniji-nazvala-naslidki-10583423.html Посилання скопійоване

У Криму потужна бавовна / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 43 окрема механізована бригада

Міністерство оборони Великобританії повідомило, що українські сили 23 липня пошкодили залізничну пором "Слов'янин" у порту Кавказ, Росія. Удар спричинить Росії подальші логістичні проблеми при постачанні своїх окупаційних сил на півдні України та перевезеннях зрідженого нафтового газу.

Як зазначається у зведенні розвідки Британії, "Слов'янин" має найбільшу вантажопідйомність із трьох залізничних поромів у Керченській протоці між Росією та Кримським півостровом.

За даними британської розвідки, після успішних ракетних ударів України, внаслідок яких 29 травня 2024 року було пошкоджено два інші залізничні пороми, "Слов'янин" був знову введений в експлуатацію після зіткнення наприкінці 2023 року як єдиний залізничний пором. Також працюють автомобільні пороми. До передислокації "Слов'янин" швидше за все перевозив скраплений нафтовий газ через Керченський порт.

відео дня

"Виведення поромів з ладу, навіть тимчасово, призведе до збільшення витрат, а також знизить гнучкість Росії у транспортуванні палива, боєприпасів та обладнання через Керченську протоку. Цілком імовірно, що Росії тепер доведеться ризикувати рухом поїздів з палива через Керченський міст, чого вона намагалася уникнути з моменту першої атаки на міст у жовтні 2022 року", - зазначають у Міноборони Британії.

Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, що окупанти поскаржились на атаку по Криму та РФ, пролунали вибухи. За інформацією від рятувальної служби Севастополя, зараз зафіксована інформація про падіння осколків у районі Фіолента на території одного приватного будинку.

Унаслідок удару безпілотних літальних апаратів по військових об'єктах РФ в окупованому Криму, було уражено військову частину росіян. У Мережі розкрили деталі удару по цілях у Криму також відомо, що раніше цю саму частину було атаковано 15 липня.

Олександр Сирський заявив, що Україна звільнить Крим і знищить Керченський міст. Ключова українська мета - знищити Керченський автомобільний і залізничний перехід, що з'єднує окупований півострів із Росією. В України був план повернути Крим після того, як російський диктатор Путін незаконно анексував його.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред