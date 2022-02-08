Цукор різко подорожчав у супермаркетах: ціни б'ють рекорди

У 2021 році цукор став одним з продуктів-рекордсменів по зростанню ціни.
Ціни на цукор у лютому в Україні рекордно зросли, незважаючи на те, що в січні 2022 року ціна на цей продукт зменшилася до 25,78 гривень.
Як пише видання Агроцентр, в даний час середня вартість кілограма цукру становить 26,27 гривень.
Цікавим є той факт, що ціна на 3-кілограмову пачку цукру за місяць знизилася до 77,90 гривень у лютому.
У січні супермаркети продавали її в середньому за 81,80 гривень.
Скільки коштує цукор в супермаркетах:
- Auchan - 27,20 грн;
- Novus - 25,39 грн;
- Metro - 25,30 грн;
- Varus - 27,20 грн.
У 2021 році цукор став одним з продуктів-рекордсменів по зростанню ціни.
Його вартість за рік злетіла на 61,5% (!).
Після нього в рейтингу йдуть соняшникова олія (57,7%), яйця (47%) і хліб (15,8%).
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Ціни на цукор
За прогнозом експертів, у новому році варто очікувати подорожчання цукри, незважаючи на рекордне зростання цін у 2021 році. Як каже керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин, вартість цукру в 2022 році підвищиться як мінімум на 20%.
Нагадаємо, в Україні лідером подорожчання залишається соняшникова олія. З 42 грн за літр на кінець минулого року в травні нинішнього середня ціна продукту підскочила до рекордних 62,57 грн/літр.
Це відбувається на тлі надмірної пропозиції продукту в країні: обсяги виробництва олії в Україні в 15 разів перевищують обсяг споживання.
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