"Золоті" цукор і газ: на що в Україні зросли ціни в 2021 році

Інфляція в Україні досягла максимуму за останні чотири роки.
Ціни в Україні у 2021 рік зросли на 10%, найбільше - на газ і електроенергію, а також на продукти харчування.
Як повідомляє Держстат, споживчі ціни в грудні 2021 року за місяць зросли на 0,6%, а за рік - на 10%. Базова інфляція за місяць склала 0,4% або 7,9% за рік в цілому.
Такий показник інфляції рекордний в Україні з 2017 року.
Що подорожчало найбільше
Найбільше порівняно з 2020 роком зросли ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інше паливо - на 23,2%.
Така динаміка зумовлена зростанням цін на природний газ (+65,8% на рік) та електроенергію (+34,1%).
Ціни на продукти
На 15% зросли ціни продуктів і послуг освіти.
Продукти харчування підскочили за рік на 10,8%, що в основному обумовлено цінами на цукор, рослинне масло і яйця.
За рік вони зросли на 61,5%, 57,7% і 47% відповідно. Алкогольні напої подорожчали на 9,8% на рік.
Що ще подорожчало:
- хліб на 15,8%,
- м'ясо на 9,3%,
- макарони на 9,1%,
- масло на 8,9%.
Крім того, зросли ціни на транспорт на 10%.
Що подешевшало в 2021 році
Здешевлення за рік відбулося тільки в категорії одягу та взуття, такі товари знизилися в ціні на 4,5%.
Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.
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