"Золоті" цукор і газ: на що в Україні зросли ціни в 2021 році

Ціни в Україні / УНІАН

Ціни в Україні у 2021 рік зросли на 10%, найбільше - на газ і електроенергію, а також на продукти харчування.

Як повідомляє Держстат, споживчі ціни в грудні 2021 року за місяць зросли на 0,6%, а за рік - на 10%. Базова інфляція за місяць склала 0,4% або 7,9% за рік в цілому.

Такий показник інфляції рекордний в Україні з 2017 року.

Що подорожчало найбільше

Найбільше порівняно з 2020 роком зросли ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інше паливо - на 23,2%.

Така динаміка зумовлена зростанням цін на природний газ (+65,8% на рік) та електроенергію (+34,1%).

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Ціни на продукти

На 15% зросли ціни продуктів і послуг освіти.

Продукти харчування підскочили за рік на 10,8%, що в основному обумовлено цінами на цукор, рослинне масло і яйця.

За рік вони зросли на 61,5%, 57,7% і 47% відповідно. Алкогольні напої подорожчали на 9,8% на рік.

Що ще подорожчало:

хліб на 15,8%,

м'ясо на 9,3%,

макарони на 9,1%,

масло на 8,9%.

Крім того, зросли ціни на транспорт на 10%.

Що подешевшало в 2021 році

Здешевлення за рік відбулося тільки в категорії одягу та взуття, такі товари знизилися в ціні на 4,5%.

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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