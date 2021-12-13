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Рекордний стрибок цін на олію: українців попередили про нове подорожчання

13 грудня 2021, 01:17

Динаміка орієнтованих на світовий ринок експортних цін на соняшникову олію збережеться.

масло
/ УНІАН

В Україні лідером подорожчання залишається соняшникова олія. З 42 грн за літр на кінець минулого року в травні нинішнього середня ціна продукту підскочила до рекордних 62,57 грн/літр.

Це відбувається на тлі надмірної пропозиції продукту в країні: обсяги виробництва олії в Україні в 15 разів перевищують обсяг споживання, йдеться в матеріалі 112ua.tv.

В Укроліяпромі прогнозують, що, якщо динаміка орієнтованих на світовий ринок експортних цін на соняшникову олію збережеться, а ціна на насіння соняшнику (основна сировина) досягне 25 тис.грн/т, продовжить зростати ціна електроенергії, ціни на соняшникову олію для внутрішнього ринку можуть зрости ще на 10%.

Разом з тим, в прогнози про те, що ціна може зрости до 100 гривень за літр експерти поки не дуже вірять. В Асоціації жартують, що при такій ціні соняшник стане настільки рентабельною культурою, що сіяти його будуть навіть на Хрещатику.

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