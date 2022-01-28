Зліт цін на цукор: українці дізналися, скільки доведеться платити

/ УНІАН

За прогнозом експертів, у новому році варто очікувати подорожчання цукру, незважаючи на рекордне зростання цін у 2021 році.

Як пояснив Укрінформу керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин, вартість цукру в 2022 році підвищиться як мінімум на 20%.

Причини зростання цін на цукор

Він нагадав: оскільки Україна виступає одночасно і експортером та імпортером цукру, ціни продукту на наших полицях безпосередньо залежать від ситуації на світових ринках. За даними Bloomberg, світові ціни пішли вгору ще в серпні через заморозки в Бразилії - одному з найбільших експортерів солодкого продукту.

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), індекс цін на цукор протягом минулого року зріс на 37,5%. Основною причиною зростання в ФАО назвали занепокоєння у зв'язку з можливим скороченням обсягів виробництва в Південній Америці на тлі підвищення попиту на цукор у світі. При цьому ф'ючерси на цукор Лондон (LSU) продовжують рости з кожним днем.

Ціни на цукор штовхають вгору не тільки світові цінові тренди, а й пікові рівні цін на енергоносії. Адже енергетична складова собівартості виробництва цукру може досягати 60-70%.

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Шевчишин нагадав, що в 2022 році очікується зростання цін на мінеральні добрива, металопрокат, будівельні матеріали, що також вплине на витрати при вирощуванні цукрових буряків і виробництві готової продукції.

За даними експертів, підприємства цукрової промисловості в листопаді-грудні отримували газ за ціною 34-37 тис.грн (з ПДВ) за тисячу кубометрів. У січні постачальники пропонують газ ще дорожче.

Подорожчання цукру: не райдужний прогноз

Віце-президент Національної академії аграрних наук Ануш БалянБалян попередила, що цього року можливе подорожчання цукру на 20-30% через інфляційні процеси і зростання накладних витрат оптових і роздрібних мереж, пов'язаних зі згаданим підвищенням вартості енергоресурсів.

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