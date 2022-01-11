Гречка, цукор та вода "за талонами": держава має намір "рятувати" українців у розпал кризи

В Україні можуть ввести спеціальні чеки на продукти / колаж Главред

В Україні можуть піти на антикризові заходи і ввести програму "продуктових карток" на продукти, які мають суттєву соціальну значимість. Як зразок в Офісі президента розглядають американські food stamps.

В законопроекті № 6374 "Про внесення змін до Закону України" Про ціни та ціноутворення" йдеться, що у 2021 році в Україні суттєво зросли ціни на продукти харчування, що мають суттєву соціальну значимість, тобто на стратегічні товари, підвищення цін на які може зашкодити певним групам населення.

"Враховуючи зазначене, з метою захисту найбільш вразливих груп, соціально незахищеного доцільним відновлення регуляції цін з боку держави на критично населення, малозабезпечених верств України, представляється важливі продукти харчування", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Автори законопроекту зазначають, що з урахуванням вищезазначеного доцільно внести зміни до Закону України "Про ціни та ціноутворення" щодо відновлення державного регулювання цін на продукти харчування, що мають суттєву соціальну значимість.

"Талони на їжу": які продукти в списку

До соціально значущих відносяться:

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гречка;

цукор;

борошно пшеничне вищого гатунку;

макаронні вироби;

молоко пастеризоване жирністю 2,5%;

хліб житньо-пшеничний;

батон з пшеничного борошна;

яйця курячі;

м'ясо птиці;

вода мінеральна негазована;

масло вершкове 75,3%;

олія соняшникова.

Кому видадуть талони, влада чіткої відповіді ще не дала, але як раніше розповів радник президента Олег Устенко у разі реалізації "негативного сценарію" держава захистить найменш імущих.

Також влада прораховує варіанти компенсації витрат на продукти за допомогою виплати на віртуальну карту за аналогією з "ковідною тисячею".

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