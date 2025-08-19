Коли нова українська ракета влупить по території РФ: прогноз експерта

Українська ракета "Фламінго" може уражати цілі на відстані до 3 000 км.

Україна запустила у серійне виробництво крилату ракету "Фламінго". Вона може уражати цілі на відстані до 3 тисячі кілометрів. Бойове застосування української ракети "Фламінго" може відбутися вже в цьому році. Про це розповів генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко в ефірі Київ24.

Він уточнив, що "Фламінго" - надпотужна ракета, бойова частина якої важить близько тонни та може знищувати ворожі командні пункти, склади боєприпасів, а також руйнувати мости та ключові логістичні маршрути.

"Україна розпочала серійне виробництво нової крилатої ракети "Фламінго". Її дальність сягатиме 3 тисяч кілометрів. Це фактично вдвічі більше ніж у сучасної версії Tomahawk Block V, яка летить на понад 1600 км", — розповів експерт.

За його словами, наразі Україні вдалося випробувати ракету, але тепер залишається питання щодо масштабування випуску такої зброї.

При цьому Романенко висловив сподівання, що найближчим часом - вже в цьому році, побачимо бойове застосування української ракети "Фламінго".

Які переваги має нова українська ракета "Фламінго"

Військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний у розмові з 24 Каналом оцінив можливості ракети "Фламінго".

За його словами, дальність польоту ракети "Фламінго" складає до 3000 кілометрів, а бойова частина – близько 1000 кілограмів.

Відомо, що швидкість ракети складає до 900 кілометрів на годину, а система наведення – комбінована – супутникова та інерційна.

Нарожний додав, що вартість такої ракети може складати приблизно 1,5 – 2 мільйони доларів за одиницю.

Як писав Главред, Сили оборони України уразили вантажний поїзд РФ із паливно-мастильними матеріалами на окупованій частині Запорізької області. У зв'язку з цим залізничне сполучення через цей регіон повністю припинено.

Тим часом у звіті ISW йдеться, що РФ не здатна силою захопити всю Донеччину. Аналітики вважають, що єдиний сценарій, за якого Росія могла б швидко окупувати Донбас – це капітуляція України, силовим шляхом цього досягти неможливо.

До того ж, нещодавно Генштаб повідомляв, що ЗСУ пішли вперед та мають успіхи на кількох напрямках. На Донеччині вони звільнили кілька населених пунктів і завдали значних втрат ворогу.

Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

