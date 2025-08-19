Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Коли нова українська ракета влупить по території РФ: прогноз експерта

Маріна Фурман
19 серпня 2025, 14:10
660
Українська ракета "Фламінго" може уражати цілі на відстані до 3 000 км.
ракета
Чим відома нова українська ракета "Фламінго" / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Генштаб ЗСУ

Основне:

  • В Україні зʼявилася ракета "Фламінго"
  • Нова зброя може уражати цілі на відстані до 3 000 км
  • Цьогоріч світ побачить бойове застосування "Фламінго"

Україна запустила у серійне виробництво крилату ракету "Фламінго". Вона може уражати цілі на відстані до 3 тисячі кілометрів. Бойове застосування української ракети "Фламінго" може відбутися вже в цьому році. Про це розповів генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко в ефірі Київ24.

Він уточнив, що "Фламінго" - надпотужна ракета, бойова частина якої важить близько тонни та може знищувати ворожі командні пункти, склади боєприпасів, а також руйнувати мости та ключові логістичні маршрути.

відео дня

"Україна розпочала серійне виробництво нової крилатої ракети "Фламінго". Її дальність сягатиме 3 тисяч кілометрів. Це фактично вдвічі більше ніж у сучасної версії Tomahawk Block V, яка летить на понад 1600 км", — розповів експерт.

За його словами, наразі Україні вдалося випробувати ракету, але тепер залишається питання щодо масштабування випуску такої зброї.

При цьому Романенко висловив сподівання, що найближчим часом - вже в цьому році, побачимо бойове застосування української ракети "Фламінго".

Які переваги має нова українська ракета "Фламінго"

Військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний у розмові з 24 Каналом оцінив можливості ракети "Фламінго".

За його словами, дальність польоту ракети "Фламінго" складає до 3000 кілометрів, а бойова частина – близько 1000 кілограмів.

Відомо, що швидкість ракети складає до 900 кілометрів на годину, а система наведення – комбінована – супутникова та інерційна.

Нарожний додав, що вартість такої ракети може складати приблизно 1,5 – 2 мільйони доларів за одиницю.

Війна в Україні - новини за темою

Як писав Главред, Сили оборони України уразили вантажний поїзд РФ із паливно-мастильними матеріалами на окупованій частині Запорізької області. У зв'язку з цим залізничне сполучення через цей регіон повністю припинено.

Тим часом у звіті ISW йдеться, що РФ не здатна силою захопити всю Донеччину. Аналітики вважають, що єдиний сценарій, за якого Росія могла б швидко окупувати Донбас – це капітуляція України, силовим шляхом цього досягти неможливо.

До того ж, нещодавно Генштаб повідомляв, що ЗСУ пішли вперед та мають успіхи на кількох напрямках. На Донеччині вони звільнили кілька населених пунктів і завдали значних втрат ворогу.

Читайте також:

Про персону: Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ракета Ігор Романенко Павло Нарожний
Новини партнерів

Головне за день

Більше
США пообіцяли Україні захист "як за 5 статтею НАТО": що це може означати насправді

США пообіцяли Україні захист "як за 5 статтею НАТО": що це може означати насправді

14:31Світ
РФ втратила плацдарм на Донбасі, ЗСУ відрізали росіян від основних сил, — ISW

РФ втратила плацдарм на Донбасі, ЗСУ відрізали росіян від основних сил, — ISW

14:25Фронт
Коли нова українська ракета влупить по території РФ: прогноз експерта

Коли нова українська ракета влупить по території РФ: прогноз експерта

14:10Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Тільки не Київ": у Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі, де вона була

"Тільки не Київ": у Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі, де вона була

Які слова українці подарували іншим мовам: більшість людей будуть здивовані

Які слова українці подарували іншим мовам: більшість людей будуть здивовані

Все піде, як по маслу: для двох знаків зодіаку тиждень буде максимально вдалим

Все піде, як по маслу: для двох знаків зодіаку тиждень буде максимально вдалим

Зірку "МастерШеф" образили в супермаркеті через її дітей

Зірку "МастерШеф" образили в супермаркеті через її дітей

"Путін реально боїться": військовий розкрив причини поспіху РФ щодо "мирної угоди"

"Путін реально боїться": військовий розкрив причини поспіху РФ щодо "мирної угоди"

Останні новини

15:28

Коли чекати на новий стрибок курсу долара: з'явився несподіваний прогноз

15:16

Де три відмінності між хлопчиками, які дивляться на акваріум: складна загадка

15:13

Знають одиниці: для чого в авто встановлюють вимикач подушки безпекиВідео

15:13

Мінус 65 кіло: популярний український комік став невпізнанним після схуднення

15:00

Українцям почали надходити надбавки до пенсії: скільки можна отримати щомісяця

Путін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр МорозовПутін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр Морозов
14:51

Київстар ТБ на Поляні ВДНГ: дискусія про кіновиробництво та показ робіт Української Кіношколи

14:48

Поради для дітей: ПЛЮСПЛЮС покаже другий сезон мультсеріалу власного виробництва "Корисні підказки"

14:31

США пообіцяли Україні захист "як за 5 статтею НАТО": що це може означати насправді

14:25

РФ втратила плацдарм на Донбасі, ЗСУ відрізали росіян від основних сил, — ISW

Реклама
14:19

"Не може бути мови": Лавров видав нахабну заяву щодо припинення війни

14:10

Коли нова українська ракета влупить по території РФ: прогноз експерта

14:04

Гіркий запас води: звідки насправді з’явились кавуни в УкраїніВідео

13:51

Наші предки ніколи не тримали вдома штучні квіти: яку біду можна накликати

13:51

Важка недуга: у мережі показали фото путіністки Дубовицької

13:45

Леся Нікітюк виходить із декрету - хто тепер буде ростити її 2-місячного сина

13:26

Потужне полум'я і димова завіса: на півдні підірвано головну "артерію" окупантів РФ

13:12

Лаваш і поруч не стоїть: рецепт смачного рулету з популярного овоча

13:03

Аліну Шаманську пограбували в Лас-Вегасі: "Головне, що жива"

12:54

Максим Галкін залишив Аллу Пугачову без мільйонів - обхитрив усіх

12:22

РФ не здатна силою захопити всю Донеччину: в ISW розгромили заяву Путіна

Реклама
12:15

РФ може відновити війну: названо гарантію безпеки для України

12:08

Де може відбутися зустріч Зеленського та Путіна: ЗМІ назвали країну

12:03

Незвичайний сніданок із яєць, від якого всі будуть в захваті - швидко і смачноВідео

11:50

Після того, як втратила дім: українська модель народила від народного депутата

11:46

Від спекотного сонця до злив: який сюрприз готує погода Україні цього тижня

11:33

Відома українська ведуча потрапила в моторошну ДТП з однорічною донькою - деталі

11:26

Як продовжити термін служби акумулятора телефону: простий спосіб здивує результатомВідео

11:03

У РФ почалася криза з набором у війська, хоча Кремль заявляє про рекорди, - ISW

10:45

Китайський гороскоп на завтра 20 серпня: Драконам - страх, Собакам - сімейні проблеми

10:38

Мирні переговори як інструмент війни проти Заходу: у чому стратегічний план Путіна

10:13

Переговори Трампа із Зеленським і Путіним: у Кремлі зробили заяву

10:02

"На нього полюють": які проблеми у втікача Олега Винника

09:37

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 19 серпня (оновлюється)

09:31

Нова біда: Філіп Кіркоров потребує допомоги лікарів - причина

09:16

Мирна угода між Україною та РФ: у Трампа назвали головну умову

08:56

Хтось дасть солдатів, хтось - гроші: Зеленський розкрив деталі підтримки України

08:31

"Це тиха вода перед бурею": що задумав Путін на День Незалежності 24 серпня

08:10

Нові байки про гарантії безпеки: як Україні не наступити на старі грабліПогляд

08:08

РФ масовано атакувала Полтавщину, є "прильоти": названо цілі ударів

08:02

"Для України настали вирішальні дні": Мерц назвав терміни зустрічі Зеленського і Путіна

Реклама
07:12

РФ запропонувала провести двоетапні переговори щодо України: Зеленський розкрив деталі

06:45

Дрони атакували НПЗ у Волгограді: спалахнула пожежа

05:25

Які слова українці подарували іншим мовам: більшість людей будуть здивованіВідео

04:30

Тест на гострий зір: лише геній знайде три відмінності на зображенні

04:02

Коли Путін зупинить війну - два варіанти, які можуть перевернути ситуацію

03:35

Все піде, як по маслу: для двох знаків зодіаку тиждень буде максимально вдалим

02:48

Питання територій ми залишимо між мною і Путіним - Зеленський

02:17

"Путін реально боїться": військовий розкрив причини поспіху РФ щодо "мирної угоди"

02:10

Саміт на трьох: експерт пояснив, як Путін використовує Трампа проти ЗеленськогоВідео

01:47

Зустріч Зеленського і Путіна вже готується - Трамп

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти