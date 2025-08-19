Коли нова українська ракета влупить по території РФ: прогноз експерта

Основне:
- В Україні зʼявилася ракета "Фламінго"
- Нова зброя може уражати цілі на відстані до 3 000 км
- Цьогоріч світ побачить бойове застосування "Фламінго"
Україна запустила у серійне виробництво крилату ракету "Фламінго". Вона може уражати цілі на відстані до 3 тисячі кілометрів. Бойове застосування української ракети "Фламінго" може відбутися вже в цьому році. Про це розповів генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко в ефірі Київ24.
Він уточнив, що "Фламінго" - надпотужна ракета, бойова частина якої важить близько тонни та може знищувати ворожі командні пункти, склади боєприпасів, а також руйнувати мости та ключові логістичні маршрути.
"Україна розпочала серійне виробництво нової крилатої ракети "Фламінго". Її дальність сягатиме 3 тисяч кілометрів. Це фактично вдвічі більше ніж у сучасної версії Tomahawk Block V, яка летить на понад 1600 км", — розповів експерт.
За його словами, наразі Україні вдалося випробувати ракету, але тепер залишається питання щодо масштабування випуску такої зброї.
При цьому Романенко висловив сподівання, що найближчим часом - вже в цьому році, побачимо бойове застосування української ракети "Фламінго".
Які переваги має нова українська ракета "Фламінго"
Військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний у розмові з 24 Каналом оцінив можливості ракети "Фламінго".
За його словами, дальність польоту ракети "Фламінго" складає до 3000 кілометрів, а бойова частина – близько 1000 кілограмів.
Відомо, що швидкість ракети складає до 900 кілометрів на годину, а система наведення – комбінована – супутникова та інерційна.
Нарожний додав, що вартість такої ракети може складати приблизно 1,5 – 2 мільйони доларів за одиницю.
Війна в Україні - новини за темою
Як писав Главред, Сили оборони України уразили вантажний поїзд РФ із паливно-мастильними матеріалами на окупованій частині Запорізької області. У зв'язку з цим залізничне сполучення через цей регіон повністю припинено.
Тим часом у звіті ISW йдеться, що РФ не здатна силою захопити всю Донеччину. Аналітики вважають, що єдиний сценарій, за якого Росія могла б швидко окупувати Донбас – це капітуляція України, силовим шляхом цього досягти неможливо.
До того ж, нещодавно Генштаб повідомляв, що ЗСУ пішли вперед та мають успіхи на кількох напрямках. На Донеччині вони звільнили кілька населених пунктів і завдали значних втрат ворогу.
Читайте також:
- Мирні переговори як інструмент війни проти Заходу: у чому стратегічний план Путіна
- У РФ почалася криза з набором у війська, хоча Кремль заявляє про рекорди, - ISW
- Де може відбутися зустріч Зеленського та Путіна: ЗМІ назвали країну
Про персону: Ігор Романенко
Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред