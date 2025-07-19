Скільки людей мобілізує Україна щомісяця: нардеп чітко відповів

Народний депутат зробив заяви про мобілізацію в Україні / Колаж: Главред, фото: 45 ОМБр, УНІАН

Ключові тези:

Україні вдається мобілізовувати 30 тисяч людей щомісяця

Іноді працівники ТЦК під час затримання порушують права людини

Україна мобілізує близько 30 тисяч людей щомісяця. Про заявив народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в етері Radio NV.

Він додав, що питанням мобілізації має займатися місцева влада, а не військові. Однак, за його словами, політики не хочуть роздавати повістки, адже людям "це не сподобається".

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Костенко визнав, що трапляються випадки, коли під час затримання працівники ТЦК порушують права людини.

"Є такі випадки. Так, ці випадки є, 100%. Але давайте говорити про випадки того, що в нас, мабуть, 1,5 млн людей, які не оновили свої дані та не йдуть в ТЦК. І давайте говорити про випадки, що в нас солдати на першій лінії сидять по 200 днів", - пояснив Костенко.

Також народний депутат відреагував на заяви президента України Володимира Зеленського щодо демобілізації після перемоги.

Костенко підкреслив, що демобілізація чітко залежить від мобілізації людей.

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"Якби у нас були люди на мобілізацію, можливо б і обговорювалося питання строків. І я за, щоб були чіткі строки. Бо це конкретна мотивація для людей… ВР дала завдання Уряду, щоб вони напрацювали законопроєкт про демобілізацію. Вони мали це зробити ще рік тому. Але вони цього не зробили", - зазначив Костенко.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - новини за темою

У вівторок, 15 липня, Верховна Рада продовжила дію режиму воєнного стану і загальну мобілізацію в Україні на 90 днів - до 5 листопада поточного року.

Пізніше ВРУ ухвалила важливі зміни до законодавства, спрямовані на підсилення обороноздатності держави. Одним із ключових рішень стало ухвалення закону №13229, який дозволяє особам віком понад 60 років добровільно підписувати контракт на проходження військової служби.

Як писав Главред, Росія цілеспрямовано атакує українські ТЦК, намагаючись зірвати мобілізацію. Проте речник Сухопутних військ Віталій Саранцев заявив, що мобілізація в Україні триватиме попри удари.

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Про персону: Роман Костенко Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

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