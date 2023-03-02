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Експерт назвав справжню причину, чому Кремль хотів знищити енергоситему України

2 березня 2023, 21:26
Незважаючи на те, що окупанти зуміли завдати певної шкоди енергетичній системі з військової точки зору, вона не була повністю зруйнована, як Москва планувала.
Експерт назвав справжню причину, чому Кремль хотів знищити енергоситему України
Чому Кремль хотів знищити енергоситему України? / Фото УНИАН, pixabay.com

Країна-агресорка Росія сподівалася зруйнувати за допомогою ракетних атак критичну інфраструктуру України, зокрема енергетичну. Проте ці спроби не увінчалися успіхом. Заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь в інтерв’ю ТСН.ua розповів, чого намагалися домогтися у Кремлі.

"Ставка була зроблена на удари по українській енергоструктурі, намагаючись створити умови енергетичного геноциду, коли Україна протягом зими буде нездатна забезпечувати прийнятні умови для життя. Таким чином створити нові потоки для міграції та умови, за яких українці самі почнуть зносити Зеленського", - висловився експерт.

Самусь підкреслив, що українська енергосистема зазнала важких випробувань. Незважаючи на те, що окупанти зуміли завдати певної шкоди енергетичній системі з військової точки зору, вона не була повністю зруйнована, як Москва планувала. Навпаки, за допомогою партнерів, енергетична система поступово відновлюється.

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"На даний момент ми маємо фактично бездефіцитну генерацію. Є імпорт, але він незначний. Тепер у перспективі вона (енергосистема - ред.) буде лише модернізовуватися й посилюватися, зокрема і за рахунок створення децентралізованих енергетичних кластерів, які будуть відрізнятися від радянських", - зауважив експерт.

Хто такий Михайло Самусь

Михайло Самусь – військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань.

Нагадаємо, раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ворожі атаки на енергетичну систему України планувалися та здійснювалися не лише російською армією. Загарбникам допомагали ще й російські енергетики, які добре знають енергомережу України.

За його словами, російські інженери знають енергомережу України "як свою долоню", оскільки до початку повномасштабного вторгнення в лютому минулого року вона була об’єднана з енергосистемами Росії та Білорусі.

До слова, нещодавно керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що російські окупанти шукають нову тактику, щоб здобути більше "результатів". Вони можуть припинити влаштовувати масовані ракетні обстріли України.

"Ми говоримо, що масовані ракетні атаки можуть залишитися в минулому, а зараз ворог знаходиться на етапі пошуку нової тактики", - сказала Гуменюк.

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війна в Україні війна Росії та України
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