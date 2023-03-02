"Лусне, як переспілий кавун": Данілов назвав конкретний регіон, з якого почнеться розвал РФ

Данілов підкреслив, що розпад Росії є неминучим, і Захід повинен до цього готуватися.

Данілов назвав конкретний регіон, з якого почнеться розвал РФ / ua.depositphotos.com, УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов переконаний, що країна-терористка Росія незабаром розпадеться, а початком цих процесів стане Кавказ. Про це Данілов розповів в ефірі телемарафону.

"У Росії війна йде вже роки. Вони це приховували, а ми не звертали на це уваги. Є велика кількість тих, хто готовий протистояти режиму. Бо Росія – це колоніальна країна і вони не втримають ці колонії, як вони це робили до цього часу", - сказав секретар РНБО.

За його словами, розпад Російської Федерації є неминучим. Данілов підкреслив, що Захід повинен до цього готуватися.

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"Якщо вони вважають, що вони можуть вести якісь там переговори. З кимось домовлятися чи модерувати це все на території Росії – це неможливо. Росія лусне, як переспілий кавун. Станеться це найближчим часом, і все почнеться з Кавказу", - сказав Данілов.

Розвал Російської Федерації

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна звільнить усі свої території від російських загарбників. У той же час на країну-агресорку Росію чекає досить сумна доля - у майбутньому ця держава розпадеться. Також секретар РНБО переконаний, що зовсім скоро армія чеченського диктатора Рамзана Кадирова почне вбивати росіян на території Російської Федерації.

Глава Міноборони Олексій Резніков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, на країну-агресорку очікує розпад з парадом суверенних республік.

На думку економіста і політолога Олега Соскіна, після кожної військової поразки становище Росії і особисто глави Кремля Володимира Путіна на міжнародній арені змінюється лише в гіршу сторону. За його словами, якщо українські війська увійдуть до Криму, Путіну скажуть заспокоїтися і потихеньку доживати свій вік, щоб не сталося чогось гіршого. Експерт наголосив, що для Путіна це буде найкращий варіант.

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