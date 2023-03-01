Кремль розглядає сценарії призупинення війни в Україні: Данілов розкрив плани окупантів

Секретар РНБО підкреслив, що окупанти планували захопити Україну буквально за кілька днів, але їм нічого не вдалося.

Данілов заявив, що РФ прагне досягти паузи у війні проти України / Колаж УНІАН

Країна-агресорка Росія прагне у будь-який спосіб досягти певної паузи у війні проти України. Загарбники хотіли б підписати певні "мирні угоди", щоб краще підготуватися і знову вдарити по Україні. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі 24 каналу.

За його словами, окупанти планували захопити Україну буквально за кілька днів, але їм нічого не вдалося. Тепер вони намагаються якось викрутитися з цього становища.

"Я думаю, що у них є велике бажання у будь-який спосіб добитися якогось "передиху" у цій війні. Хочуть підписати певні угоди для того, щоб взяти собі певний проміжок часу та підготуватися", - сказав Данілов.

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Як зазначив секретар РНБО, один із варіантів, який розглядає Росія, – підписання проміжних документів про перемир'я. Паралельно вони можуть просувати проєкт "друга Україна", який роздмухує в Кремлі одіозний Віктор Медведчук та його сателіти, "які російською мовою віщають по деяких каналах та розповідають, як нам жити".

"Все це – марно витрачений час та гроші на різні проєкти. Не пройде і не проходило. Жодних шансів, що ми щось з ними підписуватимемо, на сьогодні немає", - підкреслив Данілов.

Він наголосив, що зараз абсолютно інша ситуація у порівнянні з 24 лютого 2022 року. Тоді мало хто вірив, що Україна здатна відбити напад Росії. Тепер ситуація змінилася – допомога їде, а союзників зараз ще більше.

Нагадаємо, як повідомляла італійська розвідка, Кремль прагне підготуватися до тривалої війни в Україні, тому оперативну паузу на фронті хоче використати для того, щоб відновити свої сили.

У звіті йдеться, що російський диктатор Володимир Путін визнав, що у його армії виникли труднощі у протидії Силам оборони України. Саме з цим пов'язана реструктуризація Збройних сил, яку хочуть провести в РФ. Там мають намір збільшити загальну чисельність армії до 1,5 млн солдатів.

Водночас латвійські спецслужби вважають, що після зимового перепочинку РФ планує почати новий наступ. При цьому не виключена нова спроба атаки на Київ.

Як йдеться у звіті Служби безпеки Латвії, повна окупація Донбасу є мінімальною тактичною метою для Росії. При цьому сигнали, які надсилає Росія про готовність до відновлення переговорів, можна розцінювати як блеф.

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