Данілов - про інцидент з дроном США і Су-27 РФ: Путін пішов ва-банк і готовий до ескалації війни

Директор агресора Росії Путін розуміє, що програє війну проти України, і сподівається на зміну обставин, вважає секретар РНБО Олексій Данілов.

Путін послав сигнал про готовність втягнути у війну РФ проти України інші сторони - Данілов / Колаж скріншот YouTube

Зіткнення безпілотника США MQ-9 Reaper з винищувачем окупантів Росії в Чорному морі Су-27 свідчить про підвищення ставок з боку глави Кремля Володимира Путіна. Він прагне до ескалації війни з підключенням до бойових дій інших сторін. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У своєму Twitter-акаунті він написав про те, що інцидент в Чорному морі показав – Путін сигналізує про готовність до ескалації війни Росії проти України, яка передбачає втягування в конфлікт інших сторін.

"Інцидент з американським БПЛА MQ-9 Reaper, спровокований Росією в Чорному морі, - це сигнал Путіна про готовність до розширення зони конфлікту з втягуванням інших сторін", - зазначив чиновник.

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За його словами, директор РФ пішов ва-банк і в умовах стратегічної поразки намагається змінити стан речей.

"Тактика ва-банк - постійне підвищення ставок в умовах стратегічного програшу в надії на зміну обставин", - підкреслив Олексій Данілов.

Су-27 Росії атакував дрон США в Чорному морі

У середу, 14 березня, винищувач російських окупантів Су-27 врізався в американський безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем.

За інформацією ЗС США, два винищувачі РФ намагалися перехопити БПЛА США, який вів розвідку в міжнародному повітряному просторі. Один з бойових літаків окупанта зачепив дрон, за деякий час безпілотник зазнав аварії.

"Наш безпілотник MQ-9 виконував звичайні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і збив російський літак, що призвело до аварії і повної втрати MQ-9. Насправді, цей небезпечний і непрофесійний вчинок росіян ледь не призвів до краху обох повітряних суден", - пояснив ситуацію командувач ВПС США в Європі та Африці Джеймс Хеккер.

Як повідомляє CNN, радник президента США з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що американці вирішили затопити збитий росіянами безпілотник. За його словами, такі заходи вжили для того, щоб дроном не заволоділи військові РФ.

Війна Росії проти України: