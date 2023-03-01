На Росію чекає "чорна діра" або "болото" із розпадом за 2-5 років: політолог назвав сценарій

Тригером розпаду країни-агресорки Росії не обов'язково стане очевидна поразка у війні проти України, вважає український політолог Віталій Кулик.

У разі розпаду суб'єкти Росії розділяться на анклави, які контролюватимуть ПВК - Кулик / Колаж Главред, ua.depositphotos.com

Розпад Росії можливий протягом декількох років. Держава почне розвалюватися після того, як Москва втратить можливості для їхнього контролю. Тригером падіння РФ може стати не тільки поразка у війні проти України, а й запуск сценарію "болота". Про це заявив політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що країна-агресорка Росія може розвалитися фактично в будь-який момент у разі будь-якої гострої події. Ймовірно, розпад може відбутися протягом 2-5 років. Як тільки центр припинить контролювати регіони, вони почнуть самостійну гру і перетворяться на незалежні держави.

"Це може статися протягом 2 або 5 років. Розвал Росії може відбутися як в короткостроковій, так і в середньостроковій перспективі. Як тільки центр припинить контролювати регіони, виникнуть конфлікти, які неможливо буде врегулювати шляхом договору між Кремлем і регіональними елітами. Регіони зрозуміють, що вони здатні вести самостійну гру і почнеться розповзання Росії на незалежні держави", - зазначив Кулик.

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На його думку, на місці Росії можуть виникнути різні анклави, які контролюватимуться приватними військовими компаніями.

"Процес розпаду не зупиниться на суб'єктах РФ. Швидше за все, ми побачимо, як відбудеться їх дроблення на різноманітні анклави, які будуть контролюватися приватними військовими компаніями або корпораціями, які раніше створили ПВК", - вважає експерт.

Як вважає політолог, спусковим гачком запуску розпаду Росії не обов'язково стане поразка на війні в Україні.

"Може бути сценарій болота. Війна не закінчена, продовжують гинути люди, і для російського суспільства її результати не очевидні. У такій ситуації з часом аргументи, які наводить державна пропаганда, припиняють спрацьовувати. Пропаганда стає смішною, втрачається ідеологічна скріпа. Після цього починається розвал держави", - підкреслив Віталій Кулик.

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Прогнози про розпад Росії

Російський опозиційний політик Геннадій Гудков припустив, що країна-окупант Росія програє війну проти України і після цього зіткнеться з територіальними претензіями з боку інших держав. Як вважає Гудков, від Москви можуть зажадати територій такі країни, як Японія, Китай і Німеччина.

Колишній глава МЗС України Володимир Огризко вважає, що розпад Росії почнеться після того, як регіони зрозуміють - Москва їх більше не може контролювати. У такій ситуації розвал російської держави зупинити вже не вдасться.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що світу потрібно готуватися до розпаду держави-окупанта Росії. За словами чиновника, механізм спрацює незалежно від бажання політиків західного світу.

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