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"Як це ви не розумієте російську?": в Україні спалахнув новий мовний скандал

Альона Вороніна
8 листопада 2023, 08:48
Покупець намагався змусити продавчиню розмовляти з ним російською мовою. А після відмови дуже здивувався й почав доводити свою правоту.
Языковой скандал во Львовской области
Мовний скандал у Львівській області/ колаж: Главред, фото: скрін

У Дрогобичі на Львівщині в одному з магазинів спалахнув новий мовний скандал. Покупець закликав касира обслуговувати його тією мовою, якою він говорить – російською.

Коли касир відмовилася це робити, чоловік почав доводити свою правоту і дивуватися, як це можна не розуміти російську мову. Про інцидент повідомили у Telegram-каналі "ДРОГОБИЧ LIVE", оприлюднивши відповідне відео.

Касир пояснила чоловіку, що в магазині мова обслуговування українська. Але його така відповідь не влаштувала, і він спробував посперечатися з працівницею магазину, щоб довести, нібито вона не права.

відео дня

Інші покупці магазину зняли інцидент на відео. Вони упродовж усієї суперечки підтримували продавчиню і намагалися пояснити чоловіку, що державною мовою в Україні є українська, а тому й послуги у сфері обслуговування повинні надаватися лише нею. Але чоловік ніяк не міг заспокоїтися і почав казати іншим покупцям, що вони "лізуть не у свою справу".

Чоловіка, який ініціював таку суперечку, підтримала лише його супутниця. Конфлікт закінчився тим, що парі продали обрані товари, проте забираючи свій пакет після купівлі російськомовний чоловік зі здивуванням зауважив: "Ви не розумієте (російської – ред.)? Цікаво!".

Языковой скандал во Львовской области
Мовний скандал у Львівській області/ скрін

Дивіться відео інциденту в Дрогобичі:

Мовний скандал з Іриною Фаріон

Раніше колишній народний депутат Ірина Фаріон зробила скандальну заяву на адресу російськомовних українських захисників з бригади "Азов". На її думку, ці бійці порушують законодавство, яке зобов'язує розмовляти українською мовою. При цьому вона сказала, що російськомовні захисники України повинні називати себе не українцями, а росіянами.

На скандал з образами на адресу "азовців" відреагував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець. Він наголосив, що у ЗСУ служать і захищають Україну чоловіки і жінки з різних груп суспільства, різних національних спільнот, різного віросповідання і переконань, різного місця проживання. Також Лубінець сказав, що для перевірки інформації та вжиття необхідних заходів звернувся до Нацполіції України, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош жорстко висловився після зашквару Фаріон. Український командир закликав до єдності і підкреслив, що політичні та ідеологічні розбіжності зараз нічого не варті.

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