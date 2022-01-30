"Українську мову ненавиджу": нові деталі скандалу з "ексспівробітницею" каналу Рада

Поліна Шишкіна / Скріншот

Стали відомі нові подробиці скандалу з Поліною Шишкіною, яку назвали колишньою співробітницею каналу Рада. Вона на камеру заявила про те, що ненавидить українську мову.

На телеканалі Рада спростовують, що звільнили її. Як пише Telegram-канал Політика страни, на момент появи відео Шишкіна вже не працювала на каналі.

"Кілька днів вона працювала гостьовим редактором на продакшн, який запускав канал. Але офіційно на роботу її ніхто не брав. Ні на канал, ні на продакшн. У трудових відносинах вона з нами не перебувала"" - розповіли на каналі Рада.

А ще один співробітник каналу припустив, що відео постановочне.

"Не виключаю, що дівчину попросили сказати на камеру щось погане про українську мову. Потім попросили вибачитися і виклали відео, показавши які вони круті борці з "українофобами". Ну заодно і Раду мочканули", - додав він.

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Раніше з'явилося відео, на якому Шишкіна каже, що ненавидить українську мову, а дизайн прапора "такий собі".

Пізніше Шишкіна вже принесла вибачення перед українцями за свої ганебні заяви.

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