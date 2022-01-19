Відмовився спілкуватися російською і не взяли на роботу: в IT-компанії пояснилися за мовний скандал

В IT-компанії Andersen People з Білорусі впевнені - вони нічого не порушували.
IT-спеціаліст Богдан Мельник вирішив влаштуватися на роботу у Києві до білоруської компанії Andersen People. На завершальному етапі співбесіди він заявив, що не розмовлятиме з колегами російською мовою. У підсумку на роботу його не взяли. У компанії назвали цей інцидент непорозумінням і вважають, що жодних порушень з їх боку немає.
Як йдеться в сюжеті ТСН, Мельник добре розмовляє англійською, і не відмовлявся говорити з іноземцями російською мовою. Інцидент він назвав дискримінацією і заявив, що його підтримали, серед інших, і російськомовні колеги.
Не взяли на роботу через відмову спілкуватися з колегами російською мовою
Богдан Мельник намагався влаштуватися до офісу білоруської IT-компанії Andersen People саме у Києві. Але там вимагали, щоб він спілкувався з колегами тільки російською мовою. Здобувач погодився розмовляти російською тільки з іноземцями.
"Для будь-якої людини, що має почуття гідності, така ситуація буде обурливою. Багато з російськомовних колег мене підтримали. Їх теж обурює така політика дискримінації за мовною ознакою", - сказав Мельник.
"Було непорозуміння"
У самій компанії з Білорусі Andersen People вважають, що порушень з їхнього боку немає. Випадок вони назвали "непорозумінням" за окремо взятим проектом.
читайте також"На жаль, ви хочете спілкуватися українською": уиївська IT-компанія потрапила в мовний скандалБуло непорозуміння. Вакансія була до команди, у якій також працюють фахівці з Білорусі, Казахстану та Росії. Проблема, думаємо, у тому, що у кандидата склалося враження, що в компанії не розмовляють українською. Хоча насправді мова йшла про міжнародну команду окремо взятого проекту", - заявив співзасновник компанії Олександр
Скаргу на компанію не прийняли
Примітно, скаргу Мельника в секретаріаті мовного уповноваженого України не прийняли. Там послалися на те, що "заявник не перебуває на даний час в трудових відносинах з цією фірмою".
Реакція влади
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова назвала ситуацію порушенням Конституції та мовного закону.
"Наголошую, що зазначені дії фахівця управління персоналом є не лише порушенням принципу недискримінації, закріпленим у статті 24 Конституції України, а й вимог закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", - підкреслила вона у своєму Telegram-каналі.читайте такожМовний скандал у Харкові: продавчиня намагалася обдурити власника і залишилася без роботи
У сюжеті підкреслюється, що випадок з Богданом Мельником не є рідкістю. Раніше в цій же компанії відмовили в роботі іншому претендентові, який сказав, що російську мову розуміє, але спілкуватися може тільки українською або англійською.
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