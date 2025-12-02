Обізвала 'скотиною' за українську: у Чернівцях вчительку звільнили після гучного скандалу

Школярі звернулися із заявою до директорки ліцею.

У Чернівцях звільнили вчительку, яка обізвала учня за прохання говорити на уроці українською / Колаж: Главред, фото: Freepik

У Чернівцях звільнили вчительку географії, яка на уроці говорила російською та образила учня

Службове розслідування встановило порушення законів

Директорка ліцею видала наказ про звільнення

У ліцеї № 5 "Оріяна" в Чернівцях припинили трудові відносини з учителькою географії після інциденту, що набув розголосу в мережі.

Тиждень тому у чернівецьких пабліках поширили відео зі шкільному класу із записом, на якому вчителька спілкується російською мовою під час уроку. Один з учнів попросив її спілкуватися українською мовою, на що педагог не лише обізвала його "скотиною", але й пригрозила, що тепер він буде тією людиною, яка найчастіше відповідатиме під час уроку.

Директорка закладу Галина Абрам’юк повідомила, що 1 грудня комісія завершила службове розслідування та склала акт. Після цього вчителька написала заяву, а керівниця видала наказ про звільнення, пише Суспільне.

За словами начальниці міського управління освіти Ірини Ткачук, учні звернулися з письмовою скаргою, а від педагогині взяли пояснення. Комісія встановила, що вона порушила одразу кілька законів - "Про освіту" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Очільниця Державної служби якості освіти в Чернівецькій області Оксана Палійчук наголосила: мовою освітнього процесу є державна, а педагоги зобов’язані дотримуватися правил етики, виховувати повагу до законів і бути прикладом для учнів. У цьому випадку всі ці вимоги були порушені.

Попри те, що раніше вчителька не мала доган, директорка закладу зазначила: навіть за відсутності попередніх стягнень, інцидент вимагав службового розслідування та міг стати підставою для позачергової атестації на відповідність посаді.

Фото: скриншот відео/Telegram

Мовні скандали в Україні - останні новини

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наклав 97 штрафів на загальну суму 360,4 тисяч гривень за порушення мовного законодавства у 2024 році.

Також раніше у Дніпрі спалахнув мовний скандал. В Дніпровському державному медичному університеті (ДДМУ) викладачка під час практичного заняття нібито вимагала від студентки відповідати не українською, а російською мовою.

Крім того, у Дрогобичі на Львівщині в одному з магазинів спалахнув мовний скандал. Покупець закликав касира обслуговувати його тією мовою, якою він говорить – російською.

