Російські війська змінюють тактику, але не стали швидше міркувати - NYT

Як пишуть американські журналісти, російські окупанти стали частіше застосовувати безпілотники і проводити розвідку боями.

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Тепер загарбники більше не пересуваються великими колонами важкої техніки - NYT / Колаж Главред, фото t.me/mod_russia и ua.depositphotos.com

Російські окупанти, навчаючись на помилках у боях проти ЗСУ і готуючись до контрнаступу української армії, нібито почали змінювати тактику ведення битв. Про це повідомляє західне американське видання The New York Times з посиланням на власні джерела.

За їхньою інформацією, тепер загарбники більше не пересуваються великими колонами важкої техніки в місця, де їх можуть швидко знищити або пошкодити.

Також є дані, що російські окупанти стали частіше застосовувати безпілотники і проводити розвідку боями.

"Починаючи свій довгоочікуваний контрнаступ, Україна добре озброєна, підкріплена поліпшеними комунікаційними технологіями, американською та Європейською зброєю. Але російські війська поліпшили свою оборону, артилерійську координацію і повітряну підтримку, налагодивши тактику, яка може сильно відрізнятися від перших днів війни", – йдеться в матеріалі NYT.

На думку західних чиновників, на яких посилається видання, уроки на власних помилках "зроблять Росію більш жорстким ворогом", особливо коли вона знаходиться в обороні.

Контрнаступ ВСУ

Президент Володимир Зеленський днями сказав, що Україна веде наступальні дії, але не став детально говорити, на якому етапі ведеться операцій. За словами гаранта, в Москві вже зрозуміли – "Росії недовго залишилося".

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр заявила, що відомство повідомляє про звільнення ЗСУ територій тільки в потрібний для цього час. Як тільки українські війська закріплюються в населеному пункті, з'являється публічна інформація. Щоб допомогти військовим, потрібно дотримуватися тиші.

Журналісти британського Sky News опублікували матеріал, в якому йдеться про те, що ЗСУ вдалося просунутися в ході свого наступу в червні. Однак окупанти створили серйозні оборонні редути, тому операція може затягнутися на місяці.

Дивіться відео, в якому Владислав Селезньов розповів, як ЗСУ проривають першу лінію оборони окупантів Росії:

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