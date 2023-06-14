ЗСУ успішно контрнаступають, але операція може затягнутися на місяці - Sky News

Армія України вже просунулася приблизно на 7 кілометрів углиб захоплених окупантами країни-агресора Росії територій, пишуть британські журналісти.

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Війська України продовжуватимуть рухатися вперед - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: 72-га ОМБр, Міноборони РФ

Сили оборони України в рамках контрнаступальних операцій вже змогли просунутися вглиб побудованих російськими окупантами оборонних редутів і звільнили декілька сіл. Однак окупанти країни-агресора Росії створили серйозну оборону, внаслідок чого бойові дії можуть затягнутися на місяці.

Журналісти британського Sky News пишуть, що на Заході фіксують просування ЗСУ на 7 кілометрів углиб захоплених окупаційними військами РФ територій і звільнили як мінімум 4 населених пункти. Однак проблема полягає в тому, що ворог вибудував серйозну оборону, через що наступ сповільнюється.

"Російські війська в цілому добре тримають оборону зі своїх добре підготовлених позицій і відступають між тактичними лініями. Такий маневрений підхід до оборони є складним для українців, а також дорого коштує наступаючим силам", - зазначено в матеріалі.

Крім того, західні чиновники вважають, що перші наступальні дії України в червні є не просто розвідкою боєм. Українські війська серйозно просуваються, використовуючи важку військову техніку.

"Просування йде повільно через мінні поля і перешкоди, з якими вони стикаються, але це те, чого ми і очікували. Вони будуть продовжувати просуватися вперед", - вважають чиновники.

Також наголошується, що зараз мова йде тільки про перші дні наступу, тому складно робити висновки. Але не виключено, що важкі бойові дії можуть затягнутися на місяці.

"Конфлікт, найімовірніше, буде характеризуватися виснажливими і витратними бойовими діями протягом багатьох місяців", - підкреслили співрозмовники британських журналістів.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський днями заявив, що Україна проводить наступальні дії, однак не став конкретизувати, на якому вони етапі. За словами глави держави, у Кремлі вже зрозуміли – "Росії недовго залишилося".

Збройні сили України наступають у Донецькій та Запорізькій областях. Українська армія звільняє захоплені території. Йде просування на сотні метрів.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр сказала, що ЗСУ звільнили на південному та східному фронтах 7 населених пунктів. Йдеться про Лобкове, Левадне, Новодарівку, Нескучне, Сторожове, Макарівку та Благодатне. Просування триває.

Дивіться відео, в якому Селезньов розповів, як армія України прориває першу лінію оборони окупантів Росії:

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