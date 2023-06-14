Маляр - про звільнення територій: ЗСУ потрібно закріпитися, важлива тиша

Україна не повідомляє інформацію одразу після події, щоб позбавити окупантів країни-агресорки Росії простору для маневру, пояснила Ганна Маляр.

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У Міноборони повідомляють про звільнення пунктів тільки тоді, коли ЗСУ там вже закріпилися - Маляр / Колаж: Главред, фото: 28-ма ОМБр, УНІАН

Інформаційна політика повинна підтримувати Збройні сили України. Не можна відразу повідомляти про звільнення населених пунктах, інакше відомостями скористається ворог, спробує туди повернутися, і буде заважати українським військам закріпитися. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що інформаційна політика держави повинна працювати таким чином, щоб здійснювалася підтримка ЗСУ.

"Наше ключове завдання, нашої інформаційної політики - допомагати Збройним силам і підтримувати їх", - зазначила заступниця голови Міноборони.

За її словами, інформацію про звільнення будь-якого населеного пункту не можна давати відразу, інакше це може перешкодити українським військам там закріпитися. При цьому ситуацією може скористатися ворог.

"Військову інформацію не можна видавати в той момент, коли сталася подія. Якщо наші військові звільняють певний населений пункт, їм потрібен час для того, щоб там закріпитися. Якщо ми повідомляємо про звільнення населеного пункту безпосередньо в сам момент, коли вони його звільнили, ми просто у них забираємо можливість там закріпитися. Тобто ворог, користуючись відкритими джерелами, дуже швидко реагує, повертається туди", - зазначила Маляр.

Також вона додала, що країна-окупант Росія фіксує втрати українських військ і визначає ефективність своїх дій на полі бою.

"Тому нам так само важливо цю інформацію спочатку відпрацювати підрозділами інформаційної безпеки ЗСУ, почистити, як ми говоримо, цю інформацію, і потім вже вичищену, яка нічого не дасть ворогові, ми її подаємо", - підкреслила Ганна Маляр.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський 10 червня сказав, що Україна веде контрнаступальні дій, але не став уточнювати, на якому етапі вони проводяться. За словами Зеленського, в Москві вже розуміють – "Росії недовго залишилося".

Армія України продовжує наступальні дії в Донецькій і Запорізькій областях. Йде звільнення захоплених територій. Українські війська просуваються на сотні метрів.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр сказала, що ЗСУ звільнили на півдні та сході 7 населених пунктів – Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожове, Макарівка та Благодатне. Просування триває.

Дивіться відео, в якому Селезньов розповів, як ЗСУ проривають першу лінію оборони окупантів РФ:

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