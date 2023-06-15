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Армія України впевнено просувається, війська РФ чинять опір - Маляр

Андрій Ганчук
15 червня 2023, 08:26 оновлено 15 червня, 08:32
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Окупанти країни-агресора Росії атакують із застосуванням мінометів, артилерії, авіації з дронів-камікадзе, намагаючись зупинити ЗСУ, сказала Ганна Маляр.
ВСУ, Маляр
ЗСУ проводять як наступальну, так і оборонну операції на фронті - Маляр / Колаж: Главред, фото: 28-ма ОМБр, УНІАН

Сили оборони України просуваються відразу на декількох ділянках фронту. На півдні військам рухатися складно, оскільки окупанти Росії там все замінували, але наступ йде впевнено. Ворог використовує міномети, артилерію, авіацію і дрони в спробі зупинити атаки української армії. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що ЗСУ наступають на декількох ділянках фронту. Однак і ворог також веде наступальні дії на деяких напрямках.

"Тобто на сьогоднішній день ми знаходимося і в наступі, і в обороні. Просто на різних напрямках. Йде дуже серйозне протистояння", - пояснила ситуацію Маляр.

За словами заступниці голови Міноборони, російські окупаційні підрозділи стали більше застосовувати міномети, артилерію, авіацію і дрони, щоб спробувати зупинити наступ армії України.

Також Маляр сказала, що на півдні просування ЗСУ ускладнюється, оскільки окупанти замінували там багато територій. Однак наступ сил оборони України йде впевнено.

Крім того, Ганна Маляр підкреслила, що в останні 2 дні не зафіксовано просувань окупаційної армії РФ на Бахмутському напрямку.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський днями сказав, що Україна веде наступальні дії, але не став детально говорити, на якому етапі ведеться операцій. За словами гаранта, в Москві вже зрозуміли – "Росії недовго залишилося".

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що відомство повідомляє про звільнення ЗСУ територій тільки в потрібний для цього час. Як тільки українські війська закріплюються в населеному пункті, з'являється публічна інформація. Щоб допомогти військовим, треба дотримуватися тиші.

Журналісти британського Sky News опублікували матеріал, в якому йдеться про те, що ЗСУ вдалося просунутися під час свого наступу в червні. Однак окупанти створили серйозні оборонні редути, тому операція може затягнутися на місяці.

Дивіться відео, в якому Селезньов розповів, як ЗСУ проривають першу лінію оборони окупантів Росії:

Інші новини:

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