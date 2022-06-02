Російська ракета влетіла прямо у квартиру: мешканка Лиману втратила дитину, руку і ногу

Чоловік Катерини не постраждав і зумів винести поранену дружину. Рятувальники одразу відвезли жінку в лікарню в Слов'янськ. Вона отримала важкі травми.
1 травня РФ завдала ракетного удару по Лиману Донецької області. Ракета влетіла в квартиру 35-річної Катерини. Жінці дивом вдалося вижити, але вона втратила втратила дитину, а також отримала важке поранення.
Історію жінки розповіли на Facebook- сторінці першого медичного об'єднання Львова.
"1 травня росіяни почали обстрілювати Лиман, де проживала сім'я Герман: Катерина, її чоловік Костянтин і 6-річний син Дамір. Раптово пролунав вибух: снаряд потрапив прямо в їхню квартиру", —йдеться у повідомленні.
На щастя, чоловік Катерини не постраждав і зумів винести поранену дружину. Рятувальники одразу відвезли жінку в лікарню в Слов'янськ.
Катерина отримала важкі травми: осколки потрапили в живіт, також їй через сильні пошкодження довелося ампутувати руку і ногу. Друга рука сильно травмована. Жінка була у важкому стані та втратила багато крові.
Катерина була вагітна, тому медики до останнього боролися і за життя її 12-тижневої дитини. На жаль, малюка не вдалося врятувати.
Зі Слов'янська Катерину перевезли до Дніпра, а через деякий час до Києва та Львова. Звідти жінку евакуювали до Швеції, де її повинні протезувати і реабілітувати. Але Катерина мріє якомога швидше повернутися в Україну, адже хоче восени відвести сина в перший клас.
Дивіться онлайн Новини Донбасу:
Як повідомляв Главред, мешканка Харкова Олександра Коростельова разом з чоловіком Миколою і 5-місячним сином Мішею потрапила під обстріл 26 травня. Близько двох місяців сім'я жила в інших, безпечніших областях, щоби не наражати дитину на небезпеку. Коли жінці запропонували роботу в Харкові, вони вирішили повернутися в рідне місто.
В один день жінка втратила свою сім'ю. У самої Олександри - дрібні травми і осколок в стегні, який не можна видалити.
Чоловік жінки загинув на місці, а дитину рятувальна команда знайшла через чотири години. Маленький хлопчик, який був на руках у батька, через ударну хвилю відлетів на десяток метрів і впав на козирок одного з торгових закладів.
Інші новини:
- "Вибух, крики. Дружина дзвонить - а він вже мертвий": харків'янин розповів про жахливий обстріл міста
- Тіло знайшли через півтора дні: окупанти вбили батька сімох дітей під час обстрілу Харкова
- Окупанти "узаконили" смертну кару в Маруіполі: розстрілюють вірних Україні