"Вибух, крики. Дружина телефонує, а він уже мертвий": харків’янин розповів про жахливий обстріл міста

Харків’янин розповів про жахливий обстріл міста/ На фото: наслідки попередніх обстрілів окупантами Харкова; Reuters

Росіяни напередодні, 26 травня, з гаубиць обстріляли житлові квартали Харкова. Внаслідок цього загинули 9 людей, а ще 17 були поранені. Очевидець обстрілу, який встиг заховатися у метро і врятуватися від загибелі, розповів, як усе відбувалося.

Очевидець розказав, що одного харків’янина вбило біля самого входу в метро. Телефон розривався від дзвінків дружини, проте чоловік був уже мертвий, повідомляє 24 канал.

"Розповіли, що хлопець заходив у метро. Від вибуху лежить. Телефон гуде, телефонує дружина, а його вже немає", – каже харків'янин.

Сам він ховався в метро і бачив, як туди після обстрілу заносили поранених. Ті, хто отримав легші поранення, заходили самі.

"Серце колотиться. Вибух. Крики. Забігає хлопець, рука пробита. Ще одного занесли з ногою, де кров ллється", – згадує житель міста моторошні деталі.

Через вогонь окупантів постраждали Шевченківський та Київський райони Харкова. Також під ворожий обстріл потрапив район Павлового Поля.

Обстріл Харкова окупантами

Нагадаємо, росіяни відкрили сильний вогонь по центру Харкову із гаубиць 26 травня.

Серед загиблих – 5-місячний малюк і його батько. Матір дитини потрапила до лікарні у важкому стані. Сім’я гуляла на вулиці на момент, коли почався обстріл. Вибухова хвиля була настільки сильною, що тіло дитини знайшли на даху під'їзду.

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