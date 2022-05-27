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Більша частина Лиману захоплена окупантами - Кириленко

27 травня 2022, 13:55

Українським військовим довелося відступити на укріплені позиції.

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Окупанти захопили більшу частину лиману в Донецькій області / Павло Кириленко, Reuters

Російські війська захопили більше половини лиману в Донецькій області. Українським військовим довелося відступити на укріплені позиції. Про це заявив начальник Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко, повідомляє Громадське.

Українські військові продовжують залишатися на Лиманському напрямку.

"Як і Світлодарський напрямок: пройшло перегрупування сил ЗСУ для того, щоб зайняти укріплені позиції. Ворог зараз знаходиться на території Світлодарської громади", - сказав Кириленко.

Ворожі війська продовжують обстріл уздовж всієї лінії фронту в Донецькій області. Під серйозними ударами залишаються Бахмут, Покровськ і Краматорськ.

Нагадаємо, вчора, 26 травня, російські війська увійшли в Лиман і повісили на будівлі місцевої міськради російські прапори. Бої за місто тривають.

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Війна в Україні

Нагадаємо, радник керівника офісу президента Олексій Арестович назвав ситуацію на фронті "аховою" для України. Наші військові поки не можуть наносити удари в тил ворога, так як не мають далекобійних засобів. Арестович зазначив, що зараз захід проходить перевірку на адекватність.

Також він заявив, що Росія виграє за темпами у війні - вони накопичили резерви раніше, ніж Україна. У зв'язку з цим стає можливим повернення російської армії на північ країни і посилення тиску на лінії Херсон - Запоріжжя.

Президент України Володимир Зеленський різко розкритикував слова колишнього держсекретаря США Генрі Кіссінджера, який заявив про необхідність віддати шматок територій для РФ в обмін на мир.

Генсекретар НАТО заявив, що РФ і Україна перейшли "у війну на виснаження" і тепер ніхто не може спрогнозувати, коли вона і як закінчиться. Він додав, що Альянс бачить своєю метою подальшу підтримку Україні і одночасно запобігання ескалації війни.

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ російське вторгнення Лиман новини Донбасу
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