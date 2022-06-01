Окупанти під час обстрілу Харкова вбили батька сімох дітей/ Reuters, Facebook Олег Кузнецов, ua.depositphotos.com

У Харкові внаслідок обстрілу 26 травня з боку російських загарбників загинув електромонтажник авіаційного інституту Олег Кузнєцов. У чоловіка залишилися дружина і семеро дітей – шестеро хлопців та маленька донечка.

Рідні не одразу зрозуміли, що сталося найгірше. Як розповів один із синів Олега Максим Кузнєцов "Суспільному", батько любив після роботи ходити у ліс по гриби. Тому спочатку те, що він зник зі зв’язку, не насторожило його сім’ю.

"Він грибник, любить збирати гриби, насолоджуватися природою. Того дня я знав, що він піде до Лісопарку, але коли батько перестав відповідати на дзвінки та не повернувся додому і через добу, я почав шукати його через соцмережі та поліцію", – розповідає Максим.

Мобільний телефон чоловіка ще був у мережі, тому поліцейським вдалося вирахувати приблизне місце розташування, де він може бути. Пошуки почали у квадраті, який підказала поліція.

Тіло Олега знайшли неподалік від стежки. Поряд з ним на землі виднілися невеликі вирви, які могли утворитися від розриву боєприпасів під час обстрілу.

Дерева біля тіла Олега були зламані внаслідок обстрілу/ "Суспільне"

На те, що чоловік помер саме внаслідок ворожого обстрілу, вказувало ще й те, що поруч з його тілом були обламані дерева. До відповідного висновку дійшов і судмедексперт.

На похороні чоловіка змогли бути присутні не всі його рідні, адже дружина і троє малолітніх дітей евакуювалися за кордон.

У загиблого залишилися дружина і семеро дітей/ "Суспільне"

Нагадаємо, у той же день, 26 травня, обстріл з боку окупантів став смертельним для ще одного чоловіка з його 5-місячним сином. Дружина, яка була з сім’єю, отримала дрібні травми і осколок в стегні, який не можна видалити. Ударна хвиля була такою сильною, що дитину відкинуло на десяток метрів на козирок одного з торгових закладів, і тіло хлопчика знайшли лише за 4 дні.

Окупанти знову обстріляли Харків 29 травня. Повідомлялося про обстріли північних районів міста.

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