Смертельний обстріл Харкова: мати 5-місячного малюка розповіла, як окупанти вбили її чоловіка і сина

За один день Олександра Коростельова втратила чоловіка і 5-місячного сина / скріншот Суспільне. Харків

Мешканка Харкова Олександра Коростельова разом з чоловіком Миколою і 5-місячним сином Михайликом потрапила під обстріл 26 травня. В один день жінка втратила свою сім'ю. У самої Олександри - дрібні травми і осколок в стегні, який не можна видалити.

Близько двох місяців сім'я жила в інших, безпечніших областях, щоби не наражати дитину на небезпеку. Коли жінці запропонували роботу в Харкові, вони вирішили повернутися в рідне місто, передає Суспільне Харків.

"В першу чергу думали, що нас це не торкнеться, що у нас є маленький ангел-охоронець, і ми будемо жити, будемо наживати і людям допомагати", – розповіла українка.

26 травня чоловік разом з сином приїхав до неї на роботу, щоби забрати додому.

"Він ще запитав у мене: сама доїдеш або забрати? А я кажу: я в футболці та легкій кофті, я в принципі можу померзнути, нічого страшного. Але він одразу сказав: ні-ні, все, їду, їду, Михайлика беру та їду", - розповіла Олександра.

Того дня російські окупанти почали обстрілювати Харків з "Піонів". Одна з ракет потрапила в будівлю салону, в якому працювала Олександра.

Другий поверх був частково зруйнований. Сім'я, яка перебувала на першому, вирішила перебігти в інше місце. Але на вулиці на них "чекав" другий удар.

"Ми бігти почали. І все, бах, цей удар! Я встаю, повертаюся, а він лежить... Я думала, це не він – просто чорний весь. Підходжу, а у нього кров булькає у роті", - розповіла жінка.

Олександра почала перевертати чоловіка на бік, думаючи, що так він не захлинеться кров'ю. Сина вона ніде не могла знайти,

Чоловік загинув на місці, а дитину рятувальна команда знайшла через чотири години. Маленький хлопчик, який був на руках у батька, через ударну хвилю відлетів на десяток метрів і впав на козирок одного з торгових закладів.

За словами Олександри, Микола дуже любив сина.

"Він його шалено любив. Він і помер з ним. Він забрав його, тому що так його любив", - каже жінка.

Олександра закликала жителів міста поки не повертатися додому, оскільки в Харкові досі небезпечно.

У Олександри є ще старший син і мама. До них вона планує поїхати. Гроші, які їй перераховували люди, українка поки що витрачає на допомогу ЗСУ.

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Як повідомляв Главред, в ніч на 31 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську. Щонайменше три людини загинули, ще шестеро - поранено.

Ексглава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж заявив, що вже в найближчі півтора тижні ситуація на фронті може істотно змінитися. Коли Збройні сили України отримають ракетні засоби від міжнародних партнерів, вони зможуть перейти до контратаки і вражати будь-які цілі біля населених пунктів, за які тривають бої.

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