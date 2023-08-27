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Румунія підготувала логістику для навчань ЗСУ на F-16, залишилась одна умова

Яна Ставська
27 серпня 2023, 19:39 оновлено 27 серпня, 19:48
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Українські пілоти проходитимуть навчання на F-16 не тільки в Румунії, а й в інших країнах НАТО.
Румунія підготувала логістику для навчань ЗСУ на F-16, залишилась одна умова
Країна стверджує, що є один бюрократичний "момент" в організації навчань пілотів ЗСУ / Колаж Главред, фото president.gov.ua

Румунія підготувала усе необхідне для початку навчань українських пілотів на винищувачах F-16. Проте є ще одна умова.

Як розповів в інтерв'ю Financial Times румунський прем'єр Марчел Чолаку, йдеться про бюрократичний нюанс.

"Я чекаю підписані протоколи для пілотів у найближчі кілька днів, і це остання перешкода, що залишилася. Наскільки нам відомо, логістику підготовлено", - сказав Чолаку.

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Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

F-16 для України

Відомо, що Україна вже точно отримає близько 40 літаків F-16 від Нідерландів і 19 - від Данії. Крім того, свої винищувачі, за інформацією ЗМІ, може передати й Норвегія. Відкритим залишається й питання передачі ЗСУ авіації від Швеції, хоча офіційно країна про такі наміри не заявляла.

Навчання першої групи українських авіаторів, за словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, вже стартували у Данії. Наступні групи тренуватимуться в різних куточках Європи, зокрема у Британії і Греції.

Тренування є важливим етапом у поставках F-16, бо саме від їхніх термінів залежатимуть і терміни передачі літаків. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, своєю чергою, допустив такий "авіаційний" транш "у недалекому майбутньому".

Аналітики підкреслюють, що навіть після отримання F-16 Україна буде використовувати радянські літаки, допоки їх не змінять на сучасніші F-35.

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війна в Україні Румыния F-16 війна Росії та України
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