Норвегія теж дасть ЗСУ літаки F-16 - ЗМІ

Норвезький уряд прийняв рішення передати Україні винищувачі моделі F-16. Про це повідомляє місцевий телеканал TV-2 з посиланням відразу на кілька власних джерел.
За їхніми даними, норвезький прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре спеціально приїхав з візитом в Україну в День Незалежності, 24 серпня.
Однак офіційних заяв норвезької делегації про надання Україні F-16 і кількості літаків не було.
Якщо чутки підтвердяться, то Норвегія може стати третьою країною, яка передасть Києву винищувачі F-16 – раніше це пообіцяли зробити Нідерланди і Данія.
F-16 для України
Наприкінці серпня Україні нарешті погодили поставку перших F-16. Передати ЗСУ західну авіацію вже погодилися Данія і Нідерланди.
А ось Швеція, хоч і відмовилася поки від поставок Gripen, згодна тренувати на своїх винищувачах українських захисників.
Повідомлялося, що Данія передасть Україні 19 одиниць F-16 - перші 6 обіцяють поставити вже до Нового року, 8 - в 2024-му, інші 5 - в 2025 році.
У Данії на F-16 навчаються вже 70 українських льотчиків. Це перша хвиля. У другу хвилю увійдуть випускники 2023-го року, їх навчання проходитиме на території Великобританії.
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