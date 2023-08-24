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Норвегія теж дасть ЗСУ літаки F-16 - ЗМІ

Дмитро Відоменко
24 серпня 2023, 13:45 оновлено 24 серпня, 13:45
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Влада Норвегія вирішила передати Україні винищувачі F-16, Як пишуть тамтешні ЗМІ. Вона стане вже третьою країною-авіадонором-після Данії та Нідерландів.
Норвегія, F-16
Норвегія теж вирішила дати Україні літаки F-16 / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і УНІАН

Норвезький уряд прийняв рішення передати Україні винищувачі моделі F-16. Про це повідомляє місцевий телеканал TV-2 з посиланням відразу на кілька власних джерел.

За їхніми даними, норвезький прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре спеціально приїхав з візитом в Україну в День Незалежності, 24 серпня.

Однак офіційних заяв норвезької делегації про надання Україні F-16 і кількості літаків не було.

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Якщо чутки підтвердяться, то Норвегія може стати третьою країною, яка передасть Києву винищувачі F-16 – раніше це пообіцяли зробити Нідерланди і Данія.

F-16 для України

Наприкінці серпня Україні нарешті погодили поставку перших F-16. Передати ЗСУ західну авіацію вже погодилися Данія і Нідерланди.

А ось Швеція, хоч і відмовилася поки від поставок Gripen, згодна тренувати на своїх винищувачах українських захисників.

Повідомлялося, що Данія передасть Україні 19 одиниць F-16 - перші 6 обіцяють поставити вже до Нового року, 8 - в 2024-му, інші 5 - в 2025 році.

У Данії на F-16 навчаються вже 70 українських льотчиків. Це перша хвиля. У другу хвилю увійдуть випускники 2023-го року, їх навчання проходитиме на території Великобританії.

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Норвегія F-16 війна Росії та України
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