Буде 'зоопарк' винищувачів: ЗМІ розкрили, які літаки отримають ЗСУ

Радянські винищувачі поки не списуватимуть.

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F-16 вже невдовзі з'являться в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, US Air Force

F-16 стане основним літаком Повітряних сил України, але буде не єдиним західним винищувачем на озброєнні. Попри те, що Швеція поки не підтверджує передачу Україні JAS 39 Gripen, аналітики Defense Express вважають, що цей тип літака таки з'явиться у ЗСУ.

Журналісти цитують речника Повітряних сил Юрія Ігната, який підтвердив, що Захід поставить Gripen Україні, що поступово замінить радянську техніку, яку, втім, ніхто не Перемоги не списуватиме.

Сама ж уніфікація парку літаків може зайняти багато років, йдеться у публікації.

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І МіГ-29, і Су-22 можуть списати, тільки якщо на озброєнні також з'являться винищувачі п'ятого покоління F-35.

Станом на 2021 рік авіапарк бойової авіації ЗСУ складався з чотирьох окремих типів - Су-27, МиГ-29, Су-24 та Су-25.

F-16 та системи ППО

Напередодні було підтверджено передачу Україні близько 40 винищувачів F-16 Нідерландами і 19 - Данією. Швеція ж поки не бере зобов'язань поставити Україні свої Gripen, але вже організовує навчання на цих літаках українських пілотів.

Відомо також про старт навчань 70 українських пілотів на F-16 у Данії. Наступна черга льотчиків навчатиметься вже на території Великої Британії.

Варто зазначити, що й ППО України має розгалужену систему з інтегрованими у неї як радянськими засобами, такими як С-300, так і передовими західними ЗРК - SAMP/T, Patriot, NASAMS та IRIS-T. А до кінця 2024 року Захід обіцяє "прокачати" українське небо п'ятьма Patriot.

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