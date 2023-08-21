Швеція відмовилась передавати Україні винищувачі: названо причину

Поставити Україні західні винищувачі уже погодилися Данія і Нідерланди.

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Пілоти ЗСУ можуть випробувати Gripen / Коллаж Википедия

Швеція не передаватиме Україні винищувачі Gripen, оскільки сама їх потребує, заявив прем'єр країни Ульф Крістерссон. Тоді як кілька днів тому президент Володимир Зеленський закликав Стокгольм передати ці літаки Повітряним силам ЗСУ.

Крістерссон наголосив, що країна ще не є членом НАТО, отже сама забезпечує повітряний захист.

Водночас Швеція допускає поставку авіації у майбутньому.

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"Ми нічого не виключаємо у майбутньому. Ми зробимо усе можливе, щоби підтримати їх (українців - Главред) також авіацією. Але поки нових зобов'язань щодо поставок шведських літаків Україні немає", - сказав Крістерссон в ефірі TV4.

Швеція дозволить українським пілотам випробувати літаки, але не бере наразі на себе зобов'язань щодо їхньої передачі.

Крім того, Стокгольм виділив уже 13-й пакет для України, куди ввійдуть боєприпаси для ППО та бойових машин, запасні частини для бронетехніки, обладнання для розмінування.

Винищувачі для України

20 серпня Нідерланди та Данія підтвердили передачу Україні винищувачів F-16.

Країни зголосились поставити Україні літаки після проходження пілотами ЗСУ відповідних навчань. Також Копенгаген поставив Києву вимогу: не використовувати авіацію по території Росії.

За словами речника ПС ЗСУ Юрія Ігната, у Данії керуванню F-16 навчаються вже 70 українських льотчиків. Це перша хвиля. Але ще буде друга й третя, наголосив він. Зокрема, у другу хвилю ввійдуть випускники 2023-го року, їхнє навчання проходитиме на території Великої Британії.

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